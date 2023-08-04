Навальному винесли новий вирок – 19 років колонії особливого режиму

У країні-агресорці Росії Московський міський суд під час виїзного засідання виніс новий вирок опозиційному політику Олексію Навальному. Його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Попередні терміни він відбував у Володимирській колонії суворого режиму.
Про новий вирок суду повідомила російська служба BBC. Зазначається, що Виїзне засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев'ятирічний термін ув’язнення.
Російському опозиціонеру присудили новий термін за сімома статтями про "екстремізм". Його звинувачують в:
- організації "екстремістської спільноти",
- участі в екстремістській діяльності,
- закликах до "екстремізму",
- "реабілітації нацизму",
- залученні неповнолітніх до скоєння дій, "небезпечних для життя",
- створенні некомерційної організації, яка "зазіхає на права громадян",
- "фінансування екстремізму"
Ці обвинувачення стосуються діяльності Фонду боротьби з корупцією і штабів Олексія Навального.
Ув’язнення Навального
У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині. До Росії він повернувся в січні 2021 року, і його відразу ж затримали.
У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Однак через перебування під домашнім арештом передбачалося, що за ґратами він повинен бути 2 роки і 8 місяців. Його звинувачували у тому, що він, за версією Кремля, разом з братом Олегом переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду.
У березні 2022 року, Навального засудили у країні-агресорці Росії до 9-річного ув’язнення, звинувативши у шахрайстві і неповазі до суду.
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