Навальному винесли новий вирок – 19 років колонії особливого режиму

Новий вирок частково складуть з двома попередніми вироками, за які Навальний відбуває ув’язнення.

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Навальному винесли новий вирок/ колаж: Главред, фото: Instagram Навальний, скрін

У країні-агресорці Росії Московський міський суд під час виїзного засідання виніс новий вирок опозиційному політику Олексію Навальному. Його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Попередні терміни він відбував у Володимирській колонії суворого режиму.

Про новий вирок суду повідомила російська служба BBC. Зазначається, що Виїзне засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев'ятирічний термін ув’язнення.

Російському опозиціонеру присудили новий термін за сімома статтями про "екстремізм". Його звинувачують в:

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організації "екстремістської спільноти",

участі в екстремістській діяльності,

закликах до "екстремізму",

"реабілітації нацизму",

залученні неповнолітніх до скоєння дій, "небезпечних для життя",

створенні некомерційної організації, яка "зазіхає на права громадян",

"фінансування екстремізму"

Ці обвинувачення стосуються діяльності Фонду боротьби з корупцією і штабів Олексія Навального.

Ув’язнення Навального

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині. До Росії він повернувся в січні 2021 року, і його відразу ж затримали.

У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Однак через перебування під домашнім арештом передбачалося, що за ґратами він повинен бути 2 роки і 8 місяців. Його звинувачували у тому, що він, за версією Кремля, разом з братом Олегом переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду.

У березні 2022 року, Навального засудили у країні-агресорці Росії до 9-річного ув’язнення, звинувативши у шахрайстві і неповазі до суду.

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