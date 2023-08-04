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Навальному винесли новий вирок – 19 років колонії особливого режиму

Альона Вороніна
4 серпня 2023, 18:58 оновлено 4 серпня, 19:01
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Новий вирок частково складуть з двома попередніми вироками, за які Навальний відбуває ув’язнення.
Алексей Навальный
Навальному винесли новий вирок/ колаж: Главред, фото: Instagram Навальний, скрін

У країні-агресорці Росії Московський міський суд під час виїзного засідання виніс новий вирок опозиційному політику Олексію Навальному. Його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Попередні терміни він відбував у Володимирській колонії суворого режиму.

Про новий вирок суду повідомила російська служба BBC. Зазначається, що Виїзне засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев'ятирічний термін ув’язнення.

Російському опозиціонеру присудили новий термін за сімома статтями про "екстремізм". Його звинувачують в:

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  • організації "екстремістської спільноти",
  • участі в екстремістській діяльності,
  • закликах до "екстремізму",
  • "реабілітації нацизму",
  • залученні неповнолітніх до скоєння дій, "небезпечних для життя",
  • створенні некомерційної організації, яка "зазіхає на права громадян",
  • "фінансування екстремізму"

Ці обвинувачення стосуються діяльності Фонду боротьби з корупцією і штабів Олексія Навального.

Ув’язнення Навального

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині. До Росії він повернувся в січні 2021 року, і його відразу ж затримали.

У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Однак через перебування під домашнім арештом передбачалося, що за ґратами він повинен бути 2 роки і 8 місяців. Його звинувачували у тому, що він, за версією Кремля, разом з братом Олегом переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду.

У березні 2022 року, Навального засудили у країні-агресорці Росії до 9-річного ув’язнення, звинувативши у шахрайстві і неповазі до суду.

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