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"Отримав бутерброд від кіноакадемії": Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

13 березня 2023, 08:38
Кіноакадемію дорікнули в тому, що був проігнорований фільм про українських дітей в Лисичанську, який довгий час був прифронтовим, а тепер окупований РФ.
Олексій Навальний, Юлія Навальна
Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального / Фото twitter.com/Dasha_Navalnaya, instagram / navalny

Фільм канадського документаліста Деніела Роера Навальний отримав Оскар 2023 року в номінації Кращий повнометражний документальний фільм. У Мережі різко розкритикували Американську кіноакадемію за такий вибір.

Режисер фільму, отримуючи золоту статуетку, заявив, що хотів би присвятити нагороду Олексію Навальному і всім політичним в'язням у світі.

"Олексію, світ не забув твоє важливе послання - всі ми не повинні боятися протистояти диктаторам і авторитаризму", - заявив Деніел Роер.

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Разом командою фільму вийшла на сцену і дружина російського опозиціонера Юлія Навальна.

"Мій чоловік у в'язниці лише за те, що говорив правду. Мій чоловік у в'язниці тільки за те, що захищав демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти станеш вільним і наша країна стане вільною. Тримайся, моя любов", - сказала Юлія Навальна.

Юлія Навальна на врученні Оскара
Юлія Навальна на врученні Оскара / Фото twitter.com/Dasha_Navalnaya

Зазначимо, фільм "Навальний" розповідає про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального та його повернення в Росію. Вперше картина була показана в січні 2022 року на фестивалі незалежного кіно Sundance, де отримала приз глядацьких симпатій. Також документальний фільм став лауреатом британської премії "Бафта".

Окрім картини "Навальний", на Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм" у 2023 році претендували такі стрічки:

  • "Все, що дихає" режисера Шонака Сена;
  • "Вся краса й кровопролиття" Лори Пойтрас;
  • "Вогонь любові" Сари Доса;
  • "Будинок з осколків" Симона Леренга Вільмонта - копродукція України, Данії, Швеції та Фінляндії про дітей з Лисичанська.

У Twitter організаторів Оскара користувачі пишуть обурені коментарі через вибір Американської кіноакадемії на користь фільму про Навального.

"Фільм Навальний отримав Оскар. Ви вважаєте нормальним, що через рік після повномасштабного нападу Росії на Україну російський опозиціонер, на якого цілий рік доводилося тиснути, перш ніж він сказав, що Росії потрібно повернутися в кордони 1991 року, отримав Оскар? Я думаю, що це недалекоглядність і відчай Заходу в пошуках хорошого російського царя".

'Отримав бутерброд від кіноакадемії': Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

"Вручіть йому золотий бутерброд"

"Не дати виголосити промову Зеленському, лідеру нації, що захищає себе від геноцидної війни Росії, а давати Оскар фільму про імперіалістичного російського шовініста Навального. Без коментарів, просто театр абсурду"

'Отримав бутерброд від кіноакадемії': Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

"Абсолютно не політично, жодного разу не лицемірно давати нагороду фільму про політика-імперця"

'Отримав бутерброд від кіноакадемії': Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

"Фільм про російського етнонаціоналіста та імперіаліста. І вони насмілюються вести пропаганду навіть зі сцени. Який відмінний спосіб підтримати Україну. Як вам не соромно"

'Отримав бутерброд від кіноакадемії': Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

"Фільм "Навальний" отримав бутерброд від Американської Кіноакадемії"

'Отримав бутерброд від кіноакадемії': Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

"Проігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місті, але дати Оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію української території. Ганьба!"

'Отримав бутерброд від кіноакадемії': Мережа вибухнула критикою через Оскар фільму про Навального

Навальний та його позиція щодо Криму

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз відбуває покарання за сфабрикованою справою в РФ, нарешті "прозрів" щодо анексії Криму. У лютому 2023 року в принципах своєї політичної платформи він заявив про необхідність визнання кордонів України в межах 1991 року.

Нагадаємо, після анексії Росією Криму в 2014 році Навальний заявляв, що півострів повинен залишитися в складі РФ.

"Крим - це що, бутерброд з ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати...",- говорив він.

Навальний висловлював упевненість, що Крим "залишиться частиною Росії, і ніколи в осяжному майбутньому більше не стане частиною України".

"Я вважаю, що попри те що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, реалії такі, що Крим зараз є частиною Російської Федерації. І не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе", — підкреслював він.

Інші новини:

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