УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін "зібрався" довго воювати, готуватися до тривалої підтримки України - Столтенберг

23 березня 2023, 07:46
Директор агресора Росії Путін веде війну на виснаження і відправляє на поле бою тисячі військ для досягнення мінімальних цілей, сказав Єнс Столтенберг.
Столтенберг, Путін
Росія шукає способи знайти боєприпаси в Китаї - Столтенберг / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Володимир Путін не прагне миру і готується до тривалої війни проти України. Для досягнення мінімальних цілей він відправляє в бій тисячі військ. Західному світу слід готуватися до тривалої підтримки Києва. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю The Guardian він розповів про те, що Путін веде війну на виснаження і збирається і надалі відправляти воювати "тисячі і тисячі військ заради мінімальних досягнень".

"Президент Путін не планує мир, він планує продовжувати війну", - сказав Столтенберг.

відео дня

За його словами, держава-окупант РФ посилює своє військово-промислове виробництво і "звертається до авторитарних режимів, таких як Іран або Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї".

У такій ситуації країни західного світу, серед яких Сполучені Штати, Великобританія, Франція і ФРН, повинні бути готові до тривалої підтримки України озброєннями, боєприпасами і запчастинами.

"Потреба буде зберігатися, тому що це війна на виснаження. Йдеться про промисловий потенціал для підтримки допомоги", - додав генеральний секретар НАТО.

Також Єнс Столтенберг підкреслив, що на фронті фіксується дефіцит боєприпасів. Агресор Росія намагається знайти їх у Китаї.

Війна Росії проти України

У Білому домі раніше заявили, що країна-окупант Росія готує ще один новий наступ на Україну. Атаки можуть здійснюватися на декількох напрямках. Як вважають у Вашингтоні, наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Великобританії повідомили, що темпи наступу окупаційних військ РФ під Бахмутом знижуються. Ситуація для ЗСУ, як і раніше, залишається складною. Існує загроза оточення угруповання сил оборони України на півночі та півдні Бахмута.

В Інституті вивчення війни розповіли про те, що окупаційна армія Росії перекидає свої війська на різні ділянки фронту. Ймовірно, підрозділи збираються почати наступ на нових напрямках. Темпи наступу під Бахмутом знижуються, але ворог нарощує сили в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

Дивіться відео Главред - Загородній вважає, що війна триватиме, допоки Путін буде при владі

Новий наступ Росії:

Володимир Путін Йенс Столтенберг війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:28

Сі відправив сигнал світові, що не дасть розгромити Путіна

08:05

Ще задовго до ордера МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним - Кулеба

07:46

Путін "зібрався" довго воювати, готуватися до тривалої підтримки України - СтолтенбергВідео

07:25

Сі Цзіньпін не зміг вплинути на бажання Путіна знищити Україну - Білий дім

06:43

"Стратегічний союз" РФ і Китаю, якого немаєПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:34

Армія РФ може почати наступ на нових напрямках - ISW

05:32

Пудель, хаскі або вівчарка: які породи собак підходять кожному знаку зодіаку

03:55

"Розіб'є немовлят об камінь": священник з РФ розповів окупантам, як вбивати українських дітейВідео

03:00

"Китаю все одно, хто очолюватиме РФ": експерт назвав справжню мету візиту Сі Цзіньпіна до МосквиВідео

Реклама
02:33

Жизель Бюндхен у відвертих бікіні вперше розповіла про болюче розлучення з чоловіком-спортсменом

02:02

"Анастасія, ви спите з Джигурдою": задоволену Волочкову вивели на чисту водуВідео

02:00

Пожежа: Ксенія Мішина показала спокусливу фігуру в шкіряних мікро-трусахВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, як ЗСУ зможе знищити Кримський містВідео

00:40

Смачніше в 10 разів: вимочіть оселедець у секретному інгредієнті та здивуйте гостей бомбічною закускоюВідео

00:19

3-річна донечка не дочекалася тата: у боях під Кремінною загинув 22-річний чемпіон Європи з боксуВідео

22 березня, середа
23:40

Медведєв забився в істериці через військову допомогу ЗСУ та пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом"Відео

23:12

24 березня можна залучити великі гроші одним способом: прикмети і заборони дняВідео

22:56

"На собаках довше заживає": лікар Кіркорова очманів від операції, все закінчилося "сюрпризом"Відео

22:49

У Курську пролунали гучні вибухи: "бавовну" помітили в районі аеропортуВідео

22:12

Дорофєєва витягла Кацуріна на сцену, щоб зацілувати йогоВідео

Реклама
22:07

"Українцям ми нічого не зробили": на першу ракетку Білорусі накинулися через заяву про війнуВідео

21:59

Слєпаков висміяв присутність Собчак на своєму концертіВідео

21:53

Що не люблять троянди: головні помилки при посадці ніжної квітки

21:40

Від 300 до 570 гривень: кому з пенсіонерів можуть доплачувати щомісяцяВідео

21:37

Після емоційного заклику Зеленського країни НАТО можуть надіслати Україні винищувачі - СтолтенбергВідео

21:13

Путін з ордером зібрався на саміт БРІКС: у ПАР зробили заяву щодо його арештуВідео

21:10

Рятувальна операція у Запоріжжі завершилась: кількість постраждалих різко зросла - МВСФотоВідео

20:50

Ілія Куса. Будь-яка влада в Росії повинна залежати від КитаюВідеоблоги

20:50

Виконував складні операції: у Бахмуті загинув командир "Чехов"Відео

20:41

Катерина Репяхова показала своє "оновлене" обличчя після пластичних операцій

20:25

"Це найкраще, що може з вами статися": Зеленський дав вражаючу відповідь Росії на жорсткий обстрілВідео

19:59

Енергооб’єкти більше не в пріоритеті: росіяни змінили цілі для обстрілів - розвідкаВідео

19:59

Гітарист Go_A ледь не загинув від нічної атаки окупанта по Ржищіву

19:46

Чи можна кішкам сиру курку: як не нашкодити улюбленому вихованцю

19:46

"Нас відкинуло в коридор": жертв в результаті удару по Запоріжжю може бути більше - медикВідео

19:34

"Обнулення" статусу Києво-Печерської ЛавриПогляд

19:28

"Хочете бути миротворцями - телефонуйте Зеленському": Загородній назвав сценарій діалогу з КНРВідео

18:44

"Цацкатися вже ніхто не збирається": експерт передрік крах Росії за один безглуздий удар по УкраїніВідео

18:30

Нехитрі і прості способи: як зробити так, щоб каструля не пригорала

18:22

Росія злякалася "загрози США" і відправила на Курили ракетні комплекси БастіонВідео

Реклама
18:08

Російська церква несе відповідальність за злочини проти України - патріарх ВарфоломійВідео

17:59

Ракетна атака Росії: кількість постраждалих у Запоріжжі різко зросла, нові деталіВідео

17:36

Рецепт найпростішої страви, який підкорив весь Instagram: смачна закуска за 12 хвилинВідео

17:32

Палке кохання та солодка помста: на 1+1 Україна відбудеться прем'єра драми "Невірний"

17:22

Ракетний удар по Одесі: в Міноборони РФ підтвердили причетність, але назвали свою версію обстрілуВідео

17:20

Чи буде Путін заарештований в Таджикистані: адвокат пояснив ситуаціюВідео

17:13

На ПлюсПлюс транслюватиметься анімаційний серіал "Вулиця Сезам" новости компании

17:11

Скільки європейців підтримують вступ України до ЄС у найближчі роки: результати соцопитуванняВідео

17:04

Назар Задніпровський розповів, яким "хорошим росіянам" дав би український паспортВідео

16:37

"Летить дуже швидко": Ігнат назвав ракети, які влетіли в житловий будинок ЗапоріжжяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти