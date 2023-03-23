Путін "зібрався" довго воювати, готуватися до тривалої підтримки України - Столтенберг

Директор агресора Росії Путін веде війну на виснаження і відправляє на поле бою тисячі військ для досягнення мінімальних цілей, сказав Єнс Столтенберг.

Росія шукає способи знайти боєприпаси в Китаї - Столтенберг / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Володимир Путін не прагне миру і готується до тривалої війни проти України. Для досягнення мінімальних цілей він відправляє в бій тисячі військ. Західному світу слід готуватися до тривалої підтримки Києва. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю The Guardian він розповів про те, що Путін веде війну на виснаження і збирається і надалі відправляти воювати "тисячі і тисячі військ заради мінімальних досягнень".

"Президент Путін не планує мир, він планує продовжувати війну", - сказав Столтенберг.

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За його словами, держава-окупант РФ посилює своє військово-промислове виробництво і "звертається до авторитарних режимів, таких як Іран або Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї".

У такій ситуації країни західного світу, серед яких Сполучені Штати, Великобританія, Франція і ФРН, повинні бути готові до тривалої підтримки України озброєннями, боєприпасами і запчастинами.

"Потреба буде зберігатися, тому що це війна на виснаження. Йдеться про промисловий потенціал для підтримки допомоги", - додав генеральний секретар НАТО.

Також Єнс Столтенберг підкреслив, що на фронті фіксується дефіцит боєприпасів. Агресор Росія намагається знайти їх у Китаї.

Війна Росії проти України

У Білому домі раніше заявили, що країна-окупант Росія готує ще один новий наступ на Україну. Атаки можуть здійснюватися на декількох напрямках. Як вважають у Вашингтоні, наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Великобританії повідомили, що темпи наступу окупаційних військ РФ під Бахмутом знижуються. Ситуація для ЗСУ, як і раніше, залишається складною. Існує загроза оточення угруповання сил оборони України на півночі та півдні Бахмута.

В Інституті вивчення війни розповіли про те, що окупаційна армія Росії перекидає свої війська на різні ділянки фронту. Ймовірно, підрозділи збираються почати наступ на нових напрямках. Темпи наступу під Бахмутом знижуються, але ворог нарощує сили в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

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Новий наступ Росії: