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Сі Цзіньпін не зміг вплинути на бажання Путіна знищити Україну - Білий дім

23 березня 2023, 07:25
Атаки на Запоріжжя та Київську область 22 березня свідчать про те, що президент країни-агресора Путін не змінив своєї тактики після "високої" риторики про мир.

Джон Кірбі, ракетний удар по Запоріжжю
Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців, заявив Джон Кірбі / Фото defense.gov, сайт Кремля, ДСНС

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Москву та його заяви про мир не змінили бажання Кремля знищити Україну. Доказ цьому - атаки на Запоріжжя та Київську область, які влаштували російські окупаційні війська 22 березня. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців і намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу", - заявив Кірбі на брифінгу.

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За його словами, заяви Путіна і Сі про необхідність зберігати суверенітет і дотримуватися Статуту ООН є іронічними.

"Тому він (Путін – ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир і припинення бойових дій в Україні", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що Сполучені Штати негативно ставляться до будь-яких зусиль полегшити міжнародну ізоляцію Путіна та його режиму.

"Ми не підтримуємо жодних спроб зміцнити його економіку або зробити її здоровішою", - підкреслив представник Білого дому.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

21 березня за підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна був підписаний договір. Також сторони зробили заяву про війну в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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