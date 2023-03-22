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"А ви що, зі злочинцем?": Загородній пояснив, як Сі Цзіньпін підставив себе зустріччю з Путіним

22 березня 2023, 15:58
Диктатор Путін звинувачений в самих мерзенних злочинах, які можна придумати, підкреслив експерт.
Загородній, Путін
Загородній пояснив, як Сі Цзіньпін підставив себе зустріччю з Путіним / скріншот YouTube

Збиття російським винищувачем Су-27 американського безпілотника MQ-9 Reaper - безпрецедентна подія для відносин Росії і США, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що навіть за часів Радянського Союзу не було прямого зіткнення СРСР і США під своїми прапорами.

"Так, вони воювали у В'єтнамі, але під іншими прапорами. Воювали в Кореї і в інших точках світу, але це були проксі-війни. Також, як і в Ізраїлі. Проти Ізраїлю фактично воював Радянський Союз руками арабів, а американці після Шестиденної війни 1967 року почали постачати зброю Ізраїлю", - пояснив Загородній.

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За словами експерта, Штати цього так не залишать – має бути відповідь. Інцидент з безпілотником принциповий для американців.

"Настрій візиту Цзіньпіна в Москву сильно зіпсував і ордер для Путіна від Гаазького суду. Це шкодить авторитету Китаю, який хоче бути пристойною стороною. У такій ситуації виникає питання до КНР - а ви що, зі злочинцем? Причому зі злочинцем, який звинувачений в самих мерзенних злочинах, які можна придумати – в злочинах проти дітей. Навіть серед відморожених диктаторських режимів це вважається, м'яко кажучи, табу. І серед злочинців злочини проти дітей взагалі ніде не вітаються. Від таких людей просто позбавляються", - підсумував Загородній.

Інцидент в Чорному морі з російським Су-27 і американським дроном

Вранці 14 Березня Російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, в результаті інциденту дрон був збитий.

The New York Times розкрили подробиці. Як пише видання з посиланням на неназваного співробітника Пентагону,14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км.Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати його обладнання.

Посол РФ в США Анатолій Антонов після інциденту з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив, що його країна не хоче "конфронтації" зі Штатами, але нібито американська авіація повинна триматися подалі "від російського кордону".

Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили Американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін Тарас Загородній
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