У США зробили "втик" російському послу за збитий над Чорним морем американський безпілотник

Держдеп викликав посла РФ в США Анатолія Антонова - з приводу з приводу вчорашнього інциденту з катастрофою безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Російському послу в США передали позицію Білого дому / Колаж фото УНІАН і"Вікіпедія"

Держдепартамент у вівторок, 15 березня, екстрено викликав посла Росії в США Анатолія Антонова ‒ для того, щоб висловити максимальну стурбованість Білого дому з приводу вчорашнього інциденту з катастрофою безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем - після зіткнення з російським винищувачем, повідомляє "Голос Америки".

Від імені американської влади виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Ми повідомили російському послу, що (російським пілотам) слід дотримуватися великої обережності при польотах в міжнародному повітряному просторі поблизу американських об'єктів, які, знову ж таки, літають абсолютно законно, виконуючи місії на підтримку наших інтересів національної безпеки, – сказав Кірбі в інтерв'ю CNN. - Саме (Росія) повинна бути більш обережною", ‒ сказав він.

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Кірбі також стверджував, що безпілотник MQ-9 не був знайдений і, ймовірно, ніколи не буде знайдений, враховуючи глибину вод Чорного моря, в які він впав.

"Ми все ще оцінюємо, чи можна докласти будь-яких зусиль для його вилучення. Можливо, їх не буде", - підсумував він.

Інцидент в Чорному морі з російським Су-27 і американським дроном

Вранці 14 Березня Російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, в результаті інциденту дрон був збитий.

The New York Times розкрили подробиці. Як пише видання з посиланням на неназваного співробітника Пентагону,14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

БПЛА вів спостереження приблизно в 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км.Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати його обладнання.

Посол РФ в США Анатолій Антонов після інциденту з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив, що його країна не хоче "конфронтації" зі Штатами, але нібито американська авіація повинна триматися подалі "від російського кордону".

Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили Американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

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