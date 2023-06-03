"Йде захоплення території": Пригожин в істериці зібрався воювати за Білгородщину

Керівник бойовиків ПВК Вагнера Пригожин звинуватив Міністерство оборони окупантів агресора Росії в "свавіллі" на території Бєлгородської області.

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ПВК Вагнер готові самостійно відправитися до Білгородської області - Пригожин / Колаж: Главред, скріншот соцмережі

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що у Білгородської області йде, мовляв, "захоплення території". Він зібрався перекинути до регіона своїх бойовиків.

Як повідомляє пресслужба Пригожина, керівник російських бойовиків звинуватив Міністерство оборони окупантів РФ у нездатності врегулювати ситуацію в Білгородській області.

За його словами, йде захоплення регіону, і якщо відомство Шойгу "не вирішить проблему", бойовики ПВК Вагнера будуть перекинуті на Білгородщину.

"Йде вже захоплення цієї території. Безумовно, ми прийдемо до Білгородської області і захистимо наш, підкреслюю, російський народ. І очікувати запрошення - чийогось - і питати, чи можна нам прийти, ми не будемо", - підкреслив Євген Пригожин.

Операція добровольців Росії в Білгородській області

1 червня Російський добровольчий корпус оголосив початок другої фази своєї військової операції в Росії Білгородський області.

Бійці заявили, що вони ведуть бойові дії, які спрямовані на організацію прориву в напрямку Шебекіно. Російські пропагандисти казали, що шебекінське МАПП нібито "атаковано танками".

Пізніше у РДК розповіли про удар з РСЗВ Град по будівлі МВС у Шебекіно.

Бійці Легіону Свобода Росії, які раніше заявили про свій захід до РФ, показали, як знищують військову техніку окупантів у Білгородській області.

Також у Легіоні Свобода Росії розповіли, що ополченці Росії ведуть бої в Новій Таволжанці і Титівці – передмісті Широкиного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили відомості про те, що добровольці Росії проводять свою операцію на Білгородщині. Однак їхні дії Україною не координуються.

Військова операція ополченців Росії триває.

Дивіться відео, в якому бійці Легіону Свобода Росії показали трофеї з Білгородщини:

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