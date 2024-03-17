8 регіонів Росії атакували дрони: були потужні вибухи на одному з НПЗ

На Слов'янському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа після атаки дронів.

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8 регіонів Росії атакували дрони/ колаж: Главред, фото: скрін

У ніч на неділю, 17 березня, у восьми регіонах країни-агресорки Росії відбулися вибухи, повідомлялося про атаку безпілотниками.

Зокрема, вночі жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії повідомили про вибухи і пожежу у місті на нафтопереробному заводі. Про це повідомляли Telegram-канали і російські пропагандисти.

За попередньою інформацією, дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод. Російські пропагандисти підтвердили факт атаки. При цьому вони спробували переконати, нібито безпілотники "були нейтралізовані", хоча на відео атаки дронів, які з’явилися у мережі, видно потужні вибухи і вогонь на НПЗ після ударів.

відео дня

Інші пропагандисти пізніше повідомили, що на території заводу у Слов'янську-на-Кубані відбулося локальне горіння і зазначили, нібито основну площу пожежі вже ліквідовано. За їхніми словами, постраждав один працівник. О 3:33 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов'янського НПЗ ліквідовано повністю, додавши, що під час атаки від серцевого нападу загинула одна людина.

Атака на Слов'янський НПЗ в РФ/ скрин

Безпілотники помітили у 8 регіонах РФ

Місцева влада та місцеві мешканці повідомляли про безпілотники, які помітили у 8 регіонах країни-агресорки Росії.

Зокрема, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладкий зазначав, що в регіоні пролітали 4 дрони, і зазначив, що внаслідок атаки було пошкоджено лінію електропередач і газопостачання.

У Краснодарському краї повідомлялося про збиття кількох безпілотників. Внаслідок падіння одного з них сталася пожежа на НПЗ .

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття дронів на підльотах до Москви. За його словами, два дрони начебто "збили" у Домодєдово.

У міноборони країни-агресорки Росії визнали, що відбулася масована атака дронами на 8 регіонів РФ. При цьому російське окупантське відомство каже, що нібито було збито 4 дрони у Московській області, 3 – у Білгородській, 2 – у Калузькій, 1 – в Орловській, 1 – в Ростовській, 4 – в Ярославській, 3 – у Курській, 17 – в Краснодарському краї.

Атаки на НПЗ Росії

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками у попередні два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

17 березня повідомлялося, що дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області – там спалахнули пожежі. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

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