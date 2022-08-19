700 військових РФ з бригади "бучанських катів" намагаються втекти з фронту – ЗМІ

Військовий РФ намагаються втекти з фронту / t.me/DIUkraine

Сотні контрактників з 64-ї мотострілецької бригади окупаційної армії РФ намагаються звільнитися і покинути Україну.

Багато хто не може звільнитися навіть незважаючи на те, що термін контракту підійшов до кінця кілька місяців тому. Деякі військові РФ біжать з фронту і направляються в свою частину, щоб написати заяву на звільнення, говориться в матеріалі Важливих історій.

Один зі співрозмовників видання скаржиться на неможливість виїхати з України. Військові РФ намагаються звільнитися навіть незважаючи на обіцяючи підвищити плату з 90 до 120 тисяч рублів на місяць.

"Нереально, скрізь блокпости. Відмовники, які їхали, їм підписував рапорт замкомандувача, а наше командування не підписують. Командуванню просто-напросто *** (нецензурно, - ред.) на всіх військовослужбовців", - кажуть рашисти.

Що відомо про 64-у бригаду армії РФ

Військові з 64-ї мотосрелковой бригади окупаційної армії РФ сумно відомі звірствами по відношенню до мирних жителів під час окупації північних районів Київської області.

Також військовослужбовці підтвердили причетність до вбивств мирних жителів, кажуть, виконували наказ комбрига Азатбека Омурбекова.

За словами одного зі співрозмовників, військові РФ за наказом розстріляли від трьох до чотирьох машин з мирними жителями.

Крім того, командування в Андріївці не тільки віддавало накази про вбивство мирних жителів, але активно обкрадало будинки місцевих. Так, заступник командира з тилу В'ячеслав Клобуков вкрав сервіз, "щоб командування їло з хорошого посуду". Не кажучи про вкрадені у місцевих холодильниках, ноутбуках і навіть столах і стільцях.

Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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