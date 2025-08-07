Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +12 градусів.

https://glavred.net/synoptic/zhara-otstupaet-idet-poholodanie-v-kakih-oblastyah-vlupit-9-gradusov-10687982.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 серпня

Де температура повітря підвищиться до +34 градусів

Погода в Україні 8 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

7 серпня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності у південних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 8 серпня в Україні буде сонячна та суха погода. Протягом дня в більшості областей температура повітря підвищиться до 24-29 градусів тепла. Найтепліше буде на південному сході - 33 градуси тепла.

"Між іншим - ночі вже багато де холоднуваті, пора тримати неподалік піжамки у квіточки вже з рукавом та прикривати коліна. Але це лише вночі, вдень буде комфортно тепло", - написала Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 8 серпня

В Україні 8 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура в більшості областей очікується досить комфортною, на більшості території вночі 9-14°, вдень 22-27°, навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає, тому там вночі 16-21°, а в денні години 26-31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 8 серпня в Україні буде місцями тепла погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+34 градуси. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: meteoprog

Погода 8 серпня у Києві

У Києві 8 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред