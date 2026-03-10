Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

Юрій Берендій
10 березня 2026, 03:42
Експерт пояснив, як напруженість навколо Ірану та Перської затоки впливає на світові ціни на нафту.
'Реальність інша': чи можуть ціни на нафту
Чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані, - Гончар / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Іран ще не перекривав Ормузьку протоку
  • Росіяни поширюють апокаліптичні прогнози щодо зростання цін на нафту
  • Вирішальне значення будуть мати терміни операції США проти Ірану

Загострення конфлікту навколо Ірану знову підштовхнуло світові ринки до хвилі тривожних прогнозів щодо різкого стрибка цін на нафту. Однак, реальна ситуація з нафтовими поставками та безпекою транспортних маршрутів у Перській затоці поки що виглядає значно складнішою і менш однозначною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, зараз фактично відбувається змагання у прогнозах щодо найгірших сценаріїв розвитку подій. За його словами, щодня з’являються дедалі більш апокаліптичні прогнози, які поки що виглядають радше як спроби видати бажане за реальність, і за цим стоять інтереси кількох впливових гравців.

відео дня

"Перш за все на цьому заробляє спільнота глобальних спекулянтів, які використовують будь-який кризовий привід для власної вигоди", - розповів він.

Водночас активно поширюються російські прогнози про зростання цін на нафту, оскільки для Москви вигідна тривала напруженість у Перській затоці з серйозними наслідками для ринку.

"Реалії дещо інші. Перш за все, Іран поки не перекрив Ормузьку протоку, хоча багато хто пише, що це вже сталося. Танкерні перевезення зупинилися, тому що судновласники заборонили танкерам вихід з портів, оскільки страховики відмовилися покривати страхові ризики, що виникають у зв'язку з бойовими діями. Таким чином, нафтовий трафік зупинений не Іраном – Іран тільки погрожує, причому робить це ефективно, майстерно і навіть вишукано", - додав експерт.

Гончар пояснив, що зараз учасники ринку оцінюють ризики: або намагатися пройти танкерами через протоку з вантажем нафти, ризикуючи потрапити під удар, або тимчасово призупинити перевезення. Водночас він вважає, що Іран не має достатньо безпілотників і ракет, щоб уразити кожен танкер, тим більше що за кілька днів бойових дій країна вже зазнала значних втрат.

Також, на його думку, є підстави очікувати, що США можуть знищити іранські засоби, здатні атакувати танкери та нафтову інфраструктуру, адже американська авіація контролює повітряний простір над Іраном і Перською затокою. Знищення систем протиповітряної оборони значно послаблює можливості Ірану, дозволяючи США та Ізраїлю ліквідовувати загрози для нафтового трафіку.

"Основне питання зараз – як довго триватиме ця операція проти Ірану, а, відповідно, як довго зацікавлені гравці нафтового ринку витримуватимуть паузу, тому що, звичайно, так ціни на нафту можна загнати до космічних висот. Але хто буде її купувати за божевільними цінами? Звичайно, нафту купуватимуть, але попит на неї істотно скоротиться", - стверджує він.

Експерт також зауважив, що різке зростання цін на нафту може мати зворотний ефект, коли попит зменшиться, а згодом ціни можуть обвалитися. Він нагадав, що подібна ситуація вже спостерігалася під час війни між Іраном та Іраком у 1980-х роках, коли атаки на танкери спричинили короткочасне зростання цін, але вже в середині 1985 року вони різко впали. На його думку, нині можливий подібний сценарій.

"Саме тому США зараз намагаються, по-перше, знищити в Ірані все, що стріляє, по-друге, ескортувати танкери в зоні Перської затоки, а, по-третє, можливо, будуть відкриті стратегічні нафтові резерви. Тому поки ситуація не виглядає такою, як подають ЗМІ", - резюмує він.

НАТО vs "Вісь зла"
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як Росія може використати війну в Ірані - думка експерта

Як писав Главред, реальний ефект для Москви від війни в Ірані значною мірою залежатиме від того, наскільки довгим буде конфлікт і чи торкнеться він енергетичної інфраструктури регіону. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, подібна ескалація на Близькому Сході фактично є давнім бажанням Кремля, однак масштаб вигоди для Росії визначатиметься тривалістю війни.

Експерт пояснив, що якщо операція завершиться протягом приблизно місяця, уже в березні, сценарії з різким і тривалим зростанням цін на нафту не справдяться. Водночас чим довше триватиме конфлікт і чим вищими будуть ціни, тим сильнішим може стати їхнє подальше падіння.

"Тому що Іран не в силах, з урахуванням тих втрат, які він вже поніс, завдати фатального удару по нафтовидобувній інфраструктурі сусідніх арабських країн. Добре, Іран вразив нафтову платформу, але таких платформ тільки в ОАЕ чотири сотні. Добре, Іран вразив НПЗ, але кілька шахідів не в змозі за одну атаку знищити завод, який переробляє 28 мільйонів тонн нафти", - вказав він.

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон та поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою щодо наслідків війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Тим часом президент США Дональд Трамп чітко окреслив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів із Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва, повідомляє The Guardian.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

01:54Світ
РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

22:38Війна
"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Останні новини

05:14

"Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

04:41

Таке вже майже ніхто не їсть: які відверто дивні страви любили в СРСР

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

03:42

"Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

03:17

Для чого в СРСР господарське мило заморожували: про цей лайфхак знають одиниці

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
03:02

Навіщо на холодильниках у СРСР ставили замки - несподівана причина

02:58

Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

02:30

Природжені коміки за гороскопом: хто вміє розсмішити всіх навколо

02:17

"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

Реклама
02:05

Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

01:54

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

01:46

Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

01:24

"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

01:09

Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

00:49

"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

00:17

Кого оминуть відключення: оновлений графік для Дніпра та області на 10 березняФото

09 березня, понеділок
23:34

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

23:27

Григорій Решетнік публічно принизив жінок - що сталося

23:25

Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

23:16

Таємниче вікно у "хрущовках" - навіщо його робили між кухнею і ванною

Реклама
22:38

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалихФотоВідео

22:31

РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

22:27

Ірина Білик має молодого коханця - що відомо

22:01

Оцет, сода і відбілювач: експерт розвінчав популярні міфи про чистоту

21:56

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:37

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:34

Хитрий лайфхак сантехніків розкритий: засмічення зникне в одну мить

21:32

Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

21:26

Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

20:58

Весняний захист саду: експерт розповів, чим і коли провести першу обробкуВідео

20:36

Одна помилка в налаштуваннях — і хакери в домашній мережі: як захистити роутерВідео

20:30

Як зробити аксесуар центром образу — головні модні хитрощі року

20:09

Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

20:01

Як правильно сіяти капусту на розсаду - терміни та важливі нюанси

19:35

Міні-кавуни на грядці: як виростити мексиканський огірок і в чому його особливістьВідео

19:24

Кім окреслив значні перспективи партнерства України з країнами Північної Європи та Балтії

19:22

Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

19:21

Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

Реклама
18:42

У якій онлайн-школі найкращі уроки? новини компанії

18:39

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСРВідео

18:35

Стосунки, які не мають мабутнього: 3 ключові сигнали, які більшість ігнорує

18:33

Зберете всі компліменти: рецепт "золотої" паски, від якого не відірватися

18:21

Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

18:12

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

17:58

Як повернути блиск раковинам і кранам: неочікуваний засіб, що працює безвідмовно

17:56

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

17:44

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:30

Бур'яни зникнуть назавжди: один простий спосіб діє буквально на очахВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти