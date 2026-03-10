Рус
"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

Христина Трохимчук
10 березня 2026, 12:16
Юлія Верба розповіла про небезпечний інцидент, в який потрапила її дочка.
Юлія Верба - дочка Роза
Юлія Верба - дочка Роза / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Верба

Ви дізнаєтеся:

  • Дочка Юлії Верби отримала травму
  • Як відреагувала блогерка

Відома українська блогерка Юлія Верба поділилася з підписниками в Instagram новиною про травму дочки. Маленька Роза вдарилася головою, чим сильно налякала зіркову маму.

Інцидент стався під час прогулянки з дитиною. Однорічна Роза впала з каруселі і травмувала голову — на лобі та носі дівчинки з'явилися садна. Юлія не стала применшувати серйозність можливих наслідків і відразу помчала з дитиною до лікарні робити рентген. Дослідження показало, що блогерка мала рацію — в носі Рози виявили тріщину.

Травма дочки Юлії Верби
Травма дочки Юлії Верби / фото: instagram.com, Юлія Верба

"Я ледь серце не вирвала з себе... Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі... Але лікарі сказали, що все добре, само має зажити", — поділилася Верба.

Партнер Юлії поділився в соцмережах фотографією блогера з дочкою на руках, на якій видно її стан. Дівчина багато плакала через хвилювання. Верба зізналася, що їй було нестерпно дивитися на страждання дитини.

Дочка Верби після інциденту
Дочка Верби після інциденту / фото: instagram.com, Юлія Верба

"Юля наплакалася в лікарні, Роза в шоці", — написав Костянтин.

"Мені так погано на душі не було ніколи в житті", — відповіла блогерка.

Юлія Верба з донькою після лікарні
Юлія Верба з дочкою після лікарні / фото: instagram.com, Юлія Верба

Юлія Верба — особисте життя

Юлія Верба заручена з Костянтином Золотухіним. У вересні 2024 року у пари народилася дочка Роза. Свого обранця блогерка довго приховувала під псевдонімом "Привид", а зараз активно ділиться кадрами їхнього спільного сімейного життя.

Раніше Главред повідомляв, що MamaRika нарешті повернулася в Україну після вимушеного перебування в Дубаї, викликаного загостренням ситуації на Близькому Сході. Співачка поділилася зворушливими кадрами возз'єднання з родиною.

Також Катерина Репяхова відверто висловилася про екс-дружин Віктора Павліка, відповівши на порівняння підписників у соцмережах. Блогерка поділилася власним досвідом спілкування з колишніми дружинами артиста і несподівано погодилася з компліментами на адресу обраниць співака.

Про особу: Юлія Верба

Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю зачепили за покупку третьої квартири, дорогого Мерседеса.

Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, непридатні для служби.

Верба часто публікує фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".

"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

01:09

Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

00:49

"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

