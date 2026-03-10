"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

Ви дізнаєтеся:
- Дочка Юлії Верби отримала травму
- Як відреагувала блогерка
Відома українська блогерка Юлія Верба поділилася з підписниками в Instagram новиною про травму дочки. Маленька Роза вдарилася головою, чим сильно налякала зіркову маму.
Інцидент стався під час прогулянки з дитиною. Однорічна Роза впала з каруселі і травмувала голову — на лобі та носі дівчинки з'явилися садна. Юлія не стала применшувати серйозність можливих наслідків і відразу помчала з дитиною до лікарні робити рентген. Дослідження показало, що блогерка мала рацію — в носі Рози виявили тріщину.
"Я ледь серце не вирвала з себе... Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі... Але лікарі сказали, що все добре, само має зажити", — поділилася Верба.
Партнер Юлії поділився в соцмережах фотографією блогера з дочкою на руках, на якій видно її стан. Дівчина багато плакала через хвилювання. Верба зізналася, що їй було нестерпно дивитися на страждання дитини.
"Юля наплакалася в лікарні, Роза в шоці", — написав Костянтин.
"Мені так погано на душі не було ніколи в житті", — відповіла блогерка.
Юлія Верба — особисте життя
Юлія Верба заручена з Костянтином Золотухіним. У вересні 2024 року у пари народилася дочка Роза. Свого обранця блогерка довго приховувала під псевдонімом "Привид", а зараз активно ділиться кадрами їхнього спільного сімейного життя.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що MamaRika нарешті повернулася в Україну після вимушеного перебування в Дубаї, викликаного загостренням ситуації на Близькому Сході. Співачка поділилася зворушливими кадрами возз'єднання з родиною.
Також Катерина Репяхова відверто висловилася про екс-дружин Віктора Павліка, відповівши на порівняння підписників у соцмережах. Блогерка поділилася власним досвідом спілкування з колишніми дружинами артиста і несподівано погодилася з компліментами на адресу обраниць співака.
Вас може зацікавити:
- "До останнього не розуміла": відома актриса дізналася про вагітність випадково
- "Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - деталі
- Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павлика - деталі
Про особу: Юлія Верба
Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю зачепили за покупку третьої квартири, дорогого Мерседеса.
Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, непридатні для служби.
Верба часто публікує фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред