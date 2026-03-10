"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

Юлія Верба розповіла про небезпечний інцидент, в який потрапила її дочка.

Юлія Верба - дочка Роза / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Верба

Відома українська блогерка Юлія Верба поділилася з підписниками в Instagram новиною про травму дочки. Маленька Роза вдарилася головою, чим сильно налякала зіркову маму.

Інцидент стався під час прогулянки з дитиною. Однорічна Роза впала з каруселі і травмувала голову — на лобі та носі дівчинки з'явилися садна. Юлія не стала применшувати серйозність можливих наслідків і відразу помчала з дитиною до лікарні робити рентген. Дослідження показало, що блогерка мала рацію — в носі Рози виявили тріщину.

Травма дочки Юлії Верби / фото: instagram.com, Юлія Верба

"Я ледь серце не вирвала з себе... Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі... Але лікарі сказали, що все добре, само має зажити", — поділилася Верба.

Партнер Юлії поділився в соцмережах фотографією блогера з дочкою на руках, на якій видно її стан. Дівчина багато плакала через хвилювання. Верба зізналася, що їй було нестерпно дивитися на страждання дитини.

Дочка Верби після інциденту / фото: instagram.com, Юлія Верба

"Юля наплакалася в лікарні, Роза в шоці", — написав Костянтин.

"Мені так погано на душі не було ніколи в житті", — відповіла блогерка.

Юлія Верба з дочкою після лікарні / фото: instagram.com, Юлія Верба

Юлія Верба — особисте життя

Юлія Верба заручена з Костянтином Золотухіним. У вересні 2024 року у пари народилася дочка Роза. Свого обранця блогерка довго приховувала під псевдонімом "Привид", а зараз активно ділиться кадрами їхнього спільного сімейного життя.

Про особу: Юлія Верба Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю зачепили за покупку третьої квартири, дорогого Мерседеса. Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, непридатні для служби. Верба часто публікує фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".

