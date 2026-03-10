Рус
"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

Ангеліна Підвисоцька
10 березня 2026, 11:30
На тих напрямках, де росіяни будуть наступати, Україна розроблятиме план оборони.
ЗСУ готуються до контрнаступу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • ЗСУ планують контрнаступальні дії
  • У Генштабу є 4 папки з варіантами дій

Українські військові розглядають кілька варіантів щодо контрнаступу. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що є "чотири папки з варіантами дій", які можуть бути реалізовані на фронті.

відео дня

"Робота з пошуку напрямків дій йде постійно. І якщо обирається та опрацьовується якийсь напрямок, але там дії не проводилися, то це не означає, що вони там не будуть проводитися у майбутньому. Тому певні напрацювання щодо тих чи інших ділянок у нас є – наприклад, ось чотири папки з варіантами наших дій на інших напрямках, які можуть бути реалізовані і чекають свого часу", - наголосив він.

Генерал-майор додав, що українські захисники планують оборонні дії на ділянках, де ворог намагається наступати.

"Але просто реагуючи на дії ворога успіху не досягти. Якщо ми не будемо володіти ініціативою, а натомість будемо просто відбиватись, то рано чи пізно нас доб'ють. Тому окремо плануються дії, які примусять противника змінити свої плани і діяти так, як він не планував – щоби нав'язувати свою ініціативу противнику", - наголосив він.

Комаренко стверджує, що плануються дії, які можуть здивувати ворога.

"Там, де він (ворог - ред.) буде наступати – плануються оборонні дії. На інших напрямках – будуть дії, які змусять ворога діяти так, як він не планував, так, як вигідно нам. І це не обов'язково будуть безпосередньо дії військ, плануємо і асиметричні дії. Буде щось таке, чого він не очікує.

Цілі контрнаступу ЗСУ

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що Сили оборони України проводять успішні контратаки та штурмові дії на Олександрівському напрямку, стримуючи спроби російських військ просунутися у напрямку Дніпропетровської області.

За його словами, ситуація на Олександрівському напрямку, який знаходиться фактично на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, залишається складною, однак українські військові знищують противника й не дозволяють йому рухатися в бік Дніпропетровщини та населеного пункту Покровське.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Крім того, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Нагадаємо, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті. Вже вдалося відновити контроль над деякими територіями. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

