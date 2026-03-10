Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

Українські сили проводять успішні контратаки не тільки на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках, а й на заході Запорізької області.

Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Дії ЗСУ здатні зірвати плани наступальної кампанії Росії

РФ довелося швидко реагувати на проблеми після блокування Starlink

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росії, ймовірно, доведеться відмовитися від початкових планів весняно-літнього наступу 2026 року через дії української армії. Про це йдеться у звіті ISW.

За їхніми даними, українські сили проводять успішні контратаки не тільки на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках, а й на заході Запорізької області. Ці операції вже мають тактичний, оперативний і стратегічний вплив на ситуацію на фронті і здатні зірвати плани наступальної кампанії Росії.

Спроба виходу до Запоріжжя

Як зазначають експерти, російське командування розраховувало досягти успіху, атакуючи район Орехова одночасно зі східного і західного напрямків. Такий маневр дозволив би обійти укріплену оборонну лінію України в Запорізькій області, яка проходить зі сходу на захід, і уникнути лобових атак з південного напрямку.

Однак контратаки українських підрозділів на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, що почалися ще наприкінці січня, істотно ускладнили ці плани. За оцінкою аналітиків, вони загальмували просування російських військ до Орехова і подальший наступ у бік міста Запоріжжя.

Погіршення ситуації для російських військ

У звіті також йдеться, що на початок березня російська армія опинилася в більш складних умовах на південній ділянці фронту, ніж на початку 2026 року. Українські сили зуміли скувати значні підрозділи противника на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

Крім того, російським військам довелося оперативно реагувати на проблеми з управлінням і зв'язком, що виникли після блокування системи Starlink.

Українські контратаки не дозволили російській армії зміцнити позиції, зайняті ще восени 2025 року. На думку експертів, російські сили продовжували спроби наступу без належної консолідації своїх рубежів, чим і скористалася українська сторона.

Аналітики вважають, що ці помилки могли позбавити російські війська вихідних позицій, з яких планувалося розпочати літню наступальну операцію з метою виходу до Запоріжжя.

Стратегічні наслідки

Контратаки на півдні України впливають і на інші ділянки фронту. Зокрема, угруповання російських військ "Дніпро" може бути змушене перекидати підрозділи з Херсонської області для посилення сил на запорізькому напрямку.

За оцінкою аналітиків, така необхідність демонструє обмежені ресурси російської армії на українському театрі військових дій. Обмеженість кадрових резервів може ускладнити реалізацію планів на інших напрямках.

Якщо російське командування вирішить перекидати сили з Донецької області до Запорізької області, це може зірвати підготовку очікуваного весняно-літнього наступу проти українського оборонного "поясу фортець".

Експерти ISW підкреслюють, що навіть серія тактичних контратак України вже змушує Росію приймати рішення на оперативному та стратегічному рівнях. Це може свідчити про серйозне виснаження російських сил ще до початку великої наступальної операції.

У підсумку, як вважають аналітики, Кремль, ймовірно, буде змушений або відмовитися від початкових планів весняно-літнього наступу 2026 року, або істотно переглянути їх - на донецькому, запорізькому напрямках або відразу на обох.

Масштаби просування ЗСУ на півдні - оцінка аналітиків

Главред писав, що за даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Зараз активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове. Сили оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог все ще чинить опір і постійно чинить тиск.

Також ведуться активні пошуково-ударні роботи по ділянці Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногорське-Первомайське-Рибне-Солодке.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що навесні росіяни планують почати наступ в Донецькій області.

Спікер Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України і намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб взяти під контроль Степногорськ у Запорізькій області.

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

