Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

Очікується, що нова партія зенітних ракет Patriot прибуде з Європи в найближчі тижні.

Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна має отримати близько 35 ракет-перехоплювачів

Ракет може вистачити лише на кілька тижнів

Німеччині вдалося спільно з європейськими союзниками зібрати партію ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, призначених для України. Як повідомляє видання Spiegel, ці ракети вже направляються в Україну. Однак навіть така поставка не зможе істотно змінити ситуацію, оскільки їх запасу вистачить приблизно на два тижні.

За даними журналістів, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домовився про закупівлю близько 30 сучасних керованих ракет PAC-3 у кількох європейських партнерів. Додатково кілька ракет буде передано з резервів Бундесверу. У підсумку Україна повинна отримати близько 35 ракет-перехоплювачів.

Як зазначає Spiegel, очікується, що нова партія зенітних ракет Patriot прибуде з Європи в найближчі тижні.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило виданню факт підготовки поставок. У відомстві повідомили, що їм вдалося переконати європейських партнерів надати додаткові ракети PAC-3, що практично відповідає наміченому плану. При цьому представники міністерства не розкрили точну кількість ракет у новій партії та терміни їх передачі Україні.

Видання також підкреслює, що точні потреби України в перехоплювачах невідомі. Однак німецькі військові отримали орієнтовні дані від українських колег: в середньому Україна використовує близько 60 ракет Patriot на місяць. Виходячи з цих оцінок, зібраного пакета вистачить приблизно на півмісяця.

Водночас представник Міністерства оборони Німеччини підкреслив, що допомога не обмежиться лише ракетами для Patriot. Крім цієї партії, Німеччина планує передати Україні й інше зенітне озброєння - переносні зенітно-ракетні комплекси, керовані ракети AIM-9 та IRIS-T, а також комплекти запасних частин для систем Patriot та IRIS-T.

Крім того, Берлін має намір і надалі підтримувати розробку українських систем протиповітряної оборони власного виробництва.

Як можна протидіяти російській балістиці

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що російську балістику Україна може збивати виключно Patriot і SAMP/T, але Patriot і ракет до них у нас мало.

За його словами, через це є інший, але дуже складний у реалізації варіант - бити по пускових установках.

"Крім активної оборони, ми можемо почати справжнє полювання на російські пускові установки, щоб знищувати їх на території РФ. Це дуже складне завдання: їх важко вистежити, зафіксувати, супроводжувати і знищувати. Але якщо ми говоримо про якусь протидію, то вона може бути тільки такою", - зазначив він.

ППО - останні новини України

Як повідомляв Главред, на тлі операції США в Ірані Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом американських ракет протиповітряної оборони. У той же час Росія, очевидно, не збирається припиняти удари по українських містах.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що Берлін фактично вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони і більше не може передавати їх Україні безпосередньо зі своїх складів.

Головнокомандувач Збройними силами Олександр Смирний говорив, що протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%.

Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один з найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

