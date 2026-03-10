"Хочеться поговорити": Мозгова зворушливо звернулася до легендарного батька

Дочка Миколи Мозгового поділилася рідкісним знімком і поділилася переживаннями.

https://glavred.net/starnews/hochetsya-pogovorit-mozgovaya-trogatelno-obratilas-k-legendarnomu-otcu-10747664.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова - дочка Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

Ви дізнаєтеся:

Що хотіла сказати Олена Мозгова батькові

Яке архівне фото вона показала

Українська продюсерка Олена Мозгова несподівано вирішила звернутися до покійного батька, легендарного композитора Миколи Мозгового. Своїми переживаннями вона поділилася у Facebook.

Продюсер розмістила в соцмережі рідкісне архівне фото Мозгового після концерту. На знімку композитор спілкується з кількома прихильницями і роздає автографи, імовірно після виступу.

відео дня

Микола Мозговий - архівне фото / фото: facebook.com, Олена Мозгова

Олена віддалася спогадам про свого зіркового батька і зізналася, що їй досі його не вистачає. Незважаючи на те, що Мозгового не стало 15 років тому, дочка постійно згадує про нього і продовжує популяризувати його творчість.

"Як же хочеться просто поговорити... Особливо перед черговим концертом. Показати, що готуємо, порадитися. Поділитися і сумним, і щасливим... І знову відчути себе маленькою дівчинкою, яку завжди захистять і підтримають", - висловилася продюсер.

Олена Мозгова - сім'я / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Шанувальники підтримали Олену в коментарях і навіть згадали епізоди зі свого життя, пов'язані з легендарним композитором.

"Пам'ятаю, як твій батько з моїм сиділи у нас вдома і теж готували концерт... це були справжні музиканти! Дуже їх не вистачає..."

"Олена, тато з тобою згоден! І дуже вдячний тобі! Тато бачить, як ти намагаєшся зробити все на сто відсотків!"

"Назавжди в пам'яті України ця улюблена всіма людина"

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Юлія Верба не на жарт налякала підписників новиною про травму дочки Рози, яка сильно вдарилася головою під час звичайної прогулянки. Блогерка зізналася, що інцидент викликав у неї справжній шок, і вона відразу ж звернулася за допомогою.

Також MamaRika нарешті змогла повернутися з сином в Україну. За словами зірки, ключову роль в їхньому порятунку зіграв чоловік Сергій Середа, який "підняв на ноги" всіх знайомих, щоб організувати складну логістику і нарешті возз'єднати сім'ю.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред