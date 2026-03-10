"Хочеться поговорити": Мозгова зворушливо звернулася до легендарного батька

Ви дізнаєтеся:
Українська продюсерка Олена Мозгова несподівано вирішила звернутися до покійного батька, легендарного композитора Миколи Мозгового. Своїми переживаннями вона поділилася у Facebook.
Продюсер розмістила в соцмережі рідкісне архівне фото Мозгового після концерту. На знімку композитор спілкується з кількома прихильницями і роздає автографи, імовірно після виступу.
Олена віддалася спогадам про свого зіркового батька і зізналася, що їй досі його не вистачає. Незважаючи на те, що Мозгового не стало 15 років тому, дочка постійно згадує про нього і продовжує популяризувати його творчість.
"Як же хочеться просто поговорити... Особливо перед черговим концертом. Показати, що готуємо, порадитися. Поділитися і сумним, і щасливим... І знову відчути себе маленькою дівчинкою, яку завжди захистять і підтримають", - висловилася продюсер.
Шанувальники підтримали Олену в коментарях і навіть згадали епізоди зі свого життя, пов'язані з легендарним композитором.
"Пам'ятаю, як твій батько з моїм сиділи у нас вдома і теж готували концерт... це були справжні музиканти! Дуже їх не вистачає..."
"Олена, тато з тобою згоден! І дуже вдячний тобі! Тато бачить, як ти намагаєшся зробити все на сто відсотків!"
"Назавжди в пам'яті України ця улюблена всіма людина"
Про особу: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
