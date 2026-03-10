Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Хочеться поговорити": Мозгова зворушливо звернулася до легендарного батька

Христина Трохимчук
10 березня 2026, 13:36
Дочка Миколи Мозгового поділилася рідкісним знімком і поділилася переживаннями.
Олена Мозгова - пісні Миколи Мозгового
Олена Мозгова - дочка Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

Ви дізнаєтеся:

  • Що хотіла сказати Олена Мозгова батькові
  • Яке архівне фото вона показала

Українська продюсерка Олена Мозгова несподівано вирішила звернутися до покійного батька, легендарного композитора Миколи Мозгового. Своїми переживаннями вона поділилася у Facebook.

Продюсер розмістила в соцмережі рідкісне архівне фото Мозгового після концерту. На знімку композитор спілкується з кількома прихильницями і роздає автографи, імовірно після виступу.

відео дня
Микола Мозговий - архівне фото
Микола Мозговий - архівне фото / фото: facebook.com, Олена Мозгова

Олена віддалася спогадам про свого зіркового батька і зізналася, що їй досі його не вистачає. Незважаючи на те, що Мозгового не стало 15 років тому, дочка постійно згадує про нього і продовжує популяризувати його творчість.

"Як же хочеться просто поговорити... Особливо перед черговим концертом. Показати, що готуємо, порадитися. Поділитися і сумним, і щасливим... І знову відчути себе маленькою дівчинкою, яку завжди захистять і підтримають", - висловилася продюсер.

Олена Мозгова з доньками
Олена Мозгова - сім'я / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Шанувальники підтримали Олену в коментарях і навіть згадали епізоди зі свого життя, пов'язані з легендарним композитором.

"Пам'ятаю, як твій батько з моїм сиділи у нас вдома і теж готували концерт... це були справжні музиканти! Дуже їх не вистачає..."

"Олена, тато з тобою згоден! І дуже вдячний тобі! Тато бачить, як ти намагаєшся зробити все на сто відсотків!"

"Назавжди в пам'яті України ця улюблена всіма людина"

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Юлія Верба не на жарт налякала підписників новиною про травму дочки Рози, яка сильно вдарилася головою під час звичайної прогулянки. Блогерка зізналася, що інцидент викликав у неї справжній шок, і вона відразу ж звернулася за допомогою.

Також MamaRika нарешті змогла повернутися з сином в Україну. За словами зірки, ключову роль в їхньому порятунку зіграв чоловік Сергій Середа, який "підняв на ноги" всіх знайомих, щоб організувати складну логістику і нарешті возз'єднати сім'ю.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мозговой Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

13:52Україна
"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

13:51Світ
ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

13:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Останні новини

15:16

Долар перетнув відмітку 44 грн: скільки коштує валюта у банках

15:10

Служили Риму й воювали в Британії: що ДНК розповіла про сарматів з України

14:56

Дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 11 березня

14:40

Коли поминати рідних у 2026 році: дати, традиції та церковні роз'яснення

14:33

"Син схожий на Дзідзьо": Цибульська зробила зізнання про стосунки зі співаком

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
14:15

Чому офіцери Вермахту мали шрами: таємниця німецької еліти

14:12

Іран атакував ракетами німецький польовий табір в Йорданії - Der Spiegel

13:55

Пара взяла таксу і помітила дивність: собака почала "перетворюватися"Відео

13:52

Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янськаФото

Реклама
13:51

"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

13:36

"Хочеться поговорити": Мозгова зворушливо звернулася до легендарного батька

13:34

Яким мав бути контрнаступ ЗСУ 2023 року: генерал вперше розкрив невідомі деталі операції

13:31

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

13:28

Як вразити всіх гостей: рецепт божественної сирної паски

13:11

Окупанти намагаються захопити прикордонні села в двох областях - що задумав ворог

12:44

Як виглядають губи за 29 млн гривень: модель перестали впізнавати рідні

12:43

Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

12:32

Антициклон приніс справжню весну на Житомирщину: коли очікується найтепліший день тижня

12:22

Що не можна викидати з хати 11 березня: яке церковне свято

12:16

Ольга Сумська застала чоловіка з молодою акторкою - скандал потрапив на відео

Реклама
12:16

"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

12:16

Як правильно обрізати троянди після зими: секрет пишного цвітінняВідео

12:11

Про оверсайз можна забути: що змінить моду у 2026 році

11:44

Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

11:42

Післявоєнні вибори без онлайн-голосування: у ЦВК почули позицію українців за кордоном

11:32

"Підняв півсвіту": MamaRika вирвалася з Дубая і возз'єдналася з чоловікомВідео

11:30

"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

11:30

Монета лежала в бабусиному сейфі роками: її вартість вразила родину

11:28

Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

11:25

Путін зірвав джекпот на війні в Ірані: дипломат назвав фактор, який усе зіпсуєВідео

10:44

Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив

10:40

Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

10:21

Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

10:05

Знак влади й містики: що насправді означає український тризуб

10:04

Удача на порозі: 3 знакам китайського зодіаку нечувано пощастить до кінця березня

09:38

"Це все брехня": дівчина вбитого Комарова отримала від нього подарунок

09:30

Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

09:29

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого

09:15

Весняне рівнодення 2026 вже близько: коли настане особливий момент

08:47

Чому швидкий мир в Ірані може стати стратегічною пасткою: Яковина пояснивПогляд

Реклама
08:26

Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою КремляВідео

07:39

Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банкФото

07:01

У Харкові після удару "шахедів" постраждали чотири людини, серед них - дитинаФото

06:00

Стане королевою столу: рецепт домашньої рубленої ковбаси на Великдень 2026Відео

05:45

Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

05:14

"Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

04:41

Таке вже майже ніхто не їсть: які відверто дивні страви любили в СРСР

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти