Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

Козловський показав справжню драму між артистами.

Віталій Козловський Шекспір - співак показав смішне відео з Сумською і Борисюком / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Коротко:

Віталій Козловський показав альтернативну версію кліпу на пісню "Шекспір"

У її зйомках взяли участь Ольга Сумська, Юрій Борисюк та Анна Бірзул

Український співак Віталій Козловський, який переживає справжній ренесанс музичної кар'єри, дав друге життя своїй пісні "Шекспір". Крім офіційного кліпу команда артиста зняла гумористичний ролик, який з'явився в його блозі в Instagram.

На тлі треку Козловського Юрій Борисюк фліртував з акторкою Анною Бірзул. Це помітила Ольга Сумська, акторка і дружина Борисюка, і почала бити пару плюшевими іграшками.

Віталій Козловський на тлі цієї маленької трагедії не переставав співати, за що дісталося і йому від "розлюченої" Ольги. "Ой, що то коїться?!" - підписав відео співак. У коментарях шанувальники відзначають, що Віталій не тільки талановитий артист, але ще й має гарне почуття гумору.

Віталій Козловський Шекспір - співак показав смішне відео з Сумською і Борисюком / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський Шекспір - співак показав смішне відео з Сумською і Борисюком / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

