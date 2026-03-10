Рус
Антициклон приніс справжню весну на Житомирщину: коли очікується найтепліший день тижня

Дар'я Пшеничник
10 березня 2026, 12:32
Синоптикиня зазначає, що потепління цього тижня поступово посилюватиметься, і весна дедалі впевненіше заявлятиме про себе.

Погода Житомир і область / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

Головне з новини:

  • Житомирщина залишається під впливом антициклону KONRAD
  • Денна температура днями зросте до +17°

Житомирщина й надалі залишається в зоні впливу європейського антициклону KONRAD, який формує над областю спокійну, суху та дедалі теплішу погоду. За словами синоптиків, найближчі дні стануть ще одним підтвердженням того, що весна впевнено вступає у свої права. Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

Синоптикиня наголошує, що антициклон продовжує визначати характер погоди в регіоні, забезпечуючи ясне небо та відсутність опадів.

"Найближчими днями переважатиме суха й сонячна погода", - розповіла вона.

Згідно з прогнозом експертки, уже 10 березня жителі області відчують помітне денне тепло: в Житомирі очікується до +15°, а по області - до +16°. Нічні температури залишатимуться прохолодними, місцями до -3°, однак денне сонце швидко компенсуватиме ранкову свіжість. Південний вітер буде слабким і не створюватиме дискомфорту.

Поступове підвищення температури триватиме й надалі. За прогнозом на 11–12 березня, небо залишатиметься малохмарним, а стовпчики термометрів удень підніматимуться до +17°. Ночі все ще зберігатимуть легкий мінус, але загальна тенденція до потепління стане очевидною.

У другій половині тижня, 13–14 березня, синоптики також не прогнозують опадів. Температурний режим залишиться стабільним: вдень до +15°, уночі - від +3° до -2°.

За словами Катерини Ткачук, такі коливання є природними для ранньої весни, коли антициклональні умови створюють різкий контраст між прохолодними ночами та теплими сонячними днями.

Тож погода на Житомирщині продовжує рухатися в бік справжньої весни, і найближчі дні лише зміцнять це відчуття.

Якою буде погода в Україні впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що найближчими днями в Україні буде тепло та сонячно у всіх областях.

За його словами, вже можна говорити про настання справжньої сонячної весни.

Він також додав, що до кінця тижня опадів не буде. Вночі очікується слабкий туман та короткочасні приморозки.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що погода в Україні після прохолодного початку весни поступово змінюється на більш теплу та сонячну.

Відомо, що у вівторок, 10 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та теплим.

У Житомирській області тиждень обіцяє пройти під знаком справжньої весняної відлиги. З 10 по 13 березня температура повітря впевнено триматиметься на теплих позначках, подекуди піднімаючись до +17 градусів.

Вас може зацікавити:

Що таке Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик Житомирщина прогноз погоди Житомирська область новости Житомира Погода Житомирська область
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

