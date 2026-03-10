Рус
Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банк

Анна Ярославська
10 березня 2026, 07:39
Серед постраждалих в результаті ворожої атаки є дитина – 12-річний хлопчик.
Атака на Дніпро
У Дніпрі пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки та автомобіль / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • Виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та відділення банку
  • Кількість поранених до ранку збільшилася до десяти осіб

В ніч на 10 березня країна-агресор РФ атакувала Дніпро. Ближче до півночі було чутно вибухи. В результаті атаки постраждали багатоповерхівка і банк. Є поранені, серед них - дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку і приміщення банку", - написав він о 23:56.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 29-річна жінка. Медики її госпіталізували, стан пораненої оцінюється як середньої тяжкості.

Також постраждав 60-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Станом на 00:10 стало відомо, що постраждали чотири людини через ворожу атаку на Дніпро. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

В результаті ворожої атаки була понівечена дніпровська багатоповерхівка. У будинку розбиті вікна і балкони.

Кількість постраждалих станом на 01:39 зросла до десяти осіб.

​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Що відомо про наслідки атаки станом на ранок

Вранці 10 березня Ганжа повідомив, що в результаті нічної атаки в Дніпрі пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівки та автомобіль. Постраждали 10 осіб, одна жінка була госпіталізована.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській - виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджено адмінбудівлю, близько десяти приватних будинків і багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді на Синельниківщині пошкоджено автобус.

  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, ввечері 9 березня російські окупаційні війська атакували Індустріальний район Харкова ударним дроном. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед них – 16-річна дівчина і малолітня дитина.

Пізніше цієї ночі окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожого удару постраждали чотири людини, серед них - 10-річна дівчинка.

8 березня російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура і промислові об'єкти.

У Харкові ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, в результаті атаки загинули щонайменше семеро людей.

Серед загиблих є двоє дітей. Російська ракета забрала життя вчительки початкових класів ліцею №6 та її маленького сина, який навчався у другому класі. Також під завалами знайшли тіла учениці восьмого класу ліцею №16 та її матері.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини України війна Росії та України
Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

20:58

Весняний захист саду: експерт розповів, чим і коли провести першу обробкуВідео

20:36

Одна помилка в налаштуваннях — і хакери в домашній мережі: як захистити роутерВідео

20:30

Як зробити аксесуар центром образу — головні модні хитрощі року

20:09

Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

20:01

Як правильно сіяти капусту на розсаду - терміни та важливі нюанси

19:35

Міні-кавуни на грядці: як виростити мексиканський огірок і в чому його особливістьВідео

19:24

Кім окреслив значні перспективи партнерства України з країнами Північної Європи та Балтії

19:22

Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

19:21

Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

18:42

