Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банк

Коротко:
- Виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та відділення банку
- Кількість поранених до ранку збільшилася до десяти осіб
В ніч на 10 березня країна-агресор РФ атакувала Дніпро. Ближче до півночі було чутно вибухи. В результаті атаки постраждали багатоповерхівка і банк. Є поранені, серед них - дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку і приміщення банку", - написав він о 23:56.
Спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 29-річна жінка. Медики її госпіталізували, стан пораненої оцінюється як середньої тяжкості.
Також постраждав 60-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Станом на 00:10 стало відомо, що постраждали чотири людини через ворожу атаку на Дніпро. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
В результаті ворожої атаки була понівечена дніпровська багатоповерхівка. У будинку розбиті вікна і балкони.
Кількість постраждалих станом на 01:39 зросла до десяти осіб.
Що відомо про наслідки атаки станом на ранок
Вранці 10 березня Ганжа повідомив, що в результаті нічної атаки в Дніпрі пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівки та автомобіль. Постраждали 10 осіб, одна жінка була госпіталізована.
У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській - виникла пожежа.
На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджено адмінбудівлю, близько десяти приватних будинків і багатоквартирних будинків.
У Миколаївській громаді на Синельниківщині пошкоджено автобус.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, ввечері 9 березня російські окупаційні війська атакували Індустріальний район Харкова ударним дроном. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей, серед них – 16-річна дівчина і малолітня дитина.
Пізніше цієї ночі окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожого удару постраждали чотири людини, серед них - 10-річна дівчинка.
8 березня російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.
7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура і промислові об'єкти.
У Харкові ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, в результаті атаки загинули щонайменше семеро людей.
Серед загиблих є двоє дітей. Російська ракета забрала життя вчительки початкових класів ліцею №6 та її маленького сина, який навчався у другому класі. Також під завалами знайшли тіла учениці восьмого класу ліцею №16 та її матері.
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
