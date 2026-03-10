Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Катерина Репяхова відповіла на хейт у коментарях
- Що вона сказала про екс-дружин Віктора Павліка
Дружина легендарного українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Репяхова, висловилася про екс-дружин артиста у відповідь на повідомлення хейтера в Instagram.
Репяхова регулярно публічно відповідає на повідомлення недоброзичливців, які досі не можуть змиритися зі щастям Катерини та Віктора. Під нешкідливим рілсом блогера з'явився хейтерський коментар, в якому її порівняли з колишньою дружиною Павліка Лідією. Користувач з порожнього акаунта написав, що, на відміну від Катерини, перша дружина артиста була красивою і розумною.
Четверта дружина Віктора Павліка не залишилася в боргу і, як завжди, не посоромилася публічно відповісти на претензії коментатора. Вона зауважила, що писати образливі повідомлення простіше з порожнього акаунта, приховавши свою особу.
"Дякую за вашу думку. Шкода тільки, що вона сховалася за фейковим профілем", - написала Катерина.
Також блогерка розповіла про свій досвід спілкування з колишніми дружинами Павліка і погодилася, що Лідія, з якою її вирішив порівняти коментатор, дійсно має незаперечні переваги.
"А щодо першої дружини Віктора згодна: Лідія розумна і красива жінка, як і друга — Світлана", — висловилася Репяхова.
Віктор Павлік — особисте життя
Віктор Павлік був одружений чотири рази. Першою дружиною стала Лідія, яка народила йому сина Олександра. У другому шлюбі зі Світланою у співака з'явилася дочка Христина. Третій союз з Ларисою Созаєвою, в якому народився син Павло, тривав понад 20 років, але закінчився скандальним розлученням. Зараз співак перебуває у шлюбі зі своєю екс-директоркою Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 28 років і виховує з ним сина Михайла.
Останні новини шоу-бізнесу
Про особу: Віктор Павлік
Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер групи "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
