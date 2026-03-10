Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

Христина Трохимчук
10 березня 2026, 10:21
Четверта дружина артиста висловилася про своїх попередниць.
Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Репяхова відповіла на хейт у коментарях
  • Що вона сказала про екс-дружин Віктора Павліка

Дружина легендарного українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Репяхова, висловилася про екс-дружин артиста у відповідь на повідомлення хейтера в Instagram.

Репяхова регулярно публічно відповідає на повідомлення недоброзичливців, які досі не можуть змиритися зі щастям Катерини та Віктора. Під нешкідливим рілсом блогера з'явився хейтерський коментар, в якому її порівняли з колишньою дружиною Павліка Лідією. Користувач з порожнього акаунта написав, що, на відміну від Катерини, перша дружина артиста була красивою і розумною.

відео дня
Катерина Репяхова розповіла про розвиток та особливості свого сина
Віктор Павлік - сім'я / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Четверта дружина Віктора Павліка не залишилася в боргу і, як завжди, не посоромилася публічно відповісти на претензії коментатора. Вона зауважила, що писати образливі повідомлення простіше з порожнього акаунта, приховавши свою особу.

"Дякую за вашу думку. Шкода тільки, що вона сховалася за фейковим профілем", - написала Катерина.

Катерина Репяхова - дружина Віктора Павлика
Катерина Репяхова — дружина Віктора Павлика / скрін з Instagram

Також блогерка розповіла про свій досвід спілкування з колишніми дружинами Павліка і погодилася, що Лідія, з якою її вирішив порівняти коментатор, дійсно має незаперечні переваги.

"А щодо першої дружини Віктора згодна: Лідія розумна і красива жінка, як і друга — Світлана", — висловилася Репяхова.

Віктор Павлік — особисте життя

Віктор Павлік був одружений чотири рази. Першою дружиною стала Лідія, яка народила йому сина Олександра. У другому шлюбі зі Світланою у співака з'явилася дочка Христина. Третій союз з Ларисою Созаєвою, в якому народився син Павло, тривав понад 20 років, але закінчився скандальним розлученням. Зараз співак перебуває у шлюбі зі своєю екс-директоркою Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 28 років і виховує з ним сина Михайла.

Віктор Павлік
Віктор Павлік / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що дочка Ані Лорак потрапила під хвилю критики в мережі через свій зухвалий зовнішній вигляд. Користувачів обурив надто яскравий манікюр дівчинки, який, на їхню думку, абсолютно не відповідає її віку.

Також Христина Горняк в інтерв'ю розкрила приховані подробиці шлюбу з Володимиром Остапчуком, назвавши алкоголь головною причиною їхніх сімейних конфліктів. Нотаріус зізналася, що конструктивний діалог з чоловіком був можливий тільки в моменти його тверезості.

Вас може зацікавити:

Про особу: Віктор Павлік

Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер групи "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Віктор Павлик новини шоу бізнесу
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

    Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

    09:30Україна
    Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

    Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

    08:26Світ
    Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою Кремля

    Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою Кремля

    08:03Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

    Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

    "Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

    "Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

    Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

    Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

    Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

    Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

    Останні новини

    11:30

    "Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

    11:30

    Монета лежала в бабусиному сейфі роками: її вартість вразила родину

    11:28

    Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

    11:25

    Путін зірвав джекпот на війні в Ірані: дипломат назвав фактор, який усе зіпсуєВідео

    10:44

    Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив

    Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
    10:40

    Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

    10:21

    Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

    10:05

    Знак влади й містики: що насправді означає український тризуб

    10:04

    Удача на порозі: 3 знакам китайського зодіаку нечувано пощастить до кінця березня

    Реклама
    09:38

    "Це все брехня": дівчина вбитого Комарова отримала від нього подарунок

    09:30

    Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

    09:29

    Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого

    09:15

    Весняне рівнодення 2026 вже близько: коли настане особливий момент

    08:47

    Чому швидкий мир в Ірані може стати стратегічною пасткою: Яковина пояснивПогляд

    08:26

    Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

    08:22

    Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:03

    Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою КремляВідео

    07:39

    Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банкФото

    07:01

    У Харкові після удару "шахедів" постраждали чотири людини, серед них - дитинаФото

    06:00

    Стане королевою столу: рецепт домашньої рубленої ковбаси на Великдень 2026Відео

    Реклама
    05:45

    Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

    05:14

    "Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

    04:41

    Таке вже майже ніхто не їсть: які відверто дивні страви любили в СРСР

    04:00

    Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

    03:42

    "Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

    03:17

    Для чого в СРСР господарське мило заморожували: про цей лайфхак знають одиниці

    03:02

    Навіщо на холодильниках у СРСР ставили замки - несподівана причина

    02:58

    Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

    02:30

    Природжені коміки за гороскопом: хто вміє розсмішити всіх навколо

    02:17

    "Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

    02:05

    Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

    01:54

    Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

    01:46

    Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

    01:24

    "До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

    01:09

    Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

    00:49

    "Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

    00:17

    Кого оминуть відключення: оновлений графік для Дніпра та області на 10 березняФото

    09 березня, понеділок
    23:34

    Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

    23:27

    Григорій Решетнік публічно принизив жінок - що сталося

    23:25

    Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

    Реклама
    23:16

    Таємниче вікно у "хрущовках" - навіщо його робили між кухнею і ванною

    22:38

    РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалихФотоВідео

    22:31

    РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

    22:27

    Ірина Білик має молодого коханця - що відомо

    22:01

    Оцет, сода і відбілювач: експерт розвінчав популярні міфи про чистоту

    21:56

    "Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

    21:37

    Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

    21:34

    Хитрий лайфхак сантехніків розкритий: засмічення зникне в одну мить

    21:32

    Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

    21:26

    Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

    Новини Києва
    Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Регіони
    Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
    Новини шоу бізнесу
    Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти