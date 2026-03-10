'Ми зробили це не випадково': Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

Міністр будівництва та транспорту Угорщини натякнув, що країна може вдатися до нових викрадень українських грошей у майбутньому.

В Угорщині відмовляються повертати викрадені гроші / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, BalazsOrban_HU, facebook.com/orbanviktor

Коротко:

Захоплення українських інкасаторів в Угорщині було цілеспрямованим

Кошти не повернуть, поки Україна не відновить транзит нафти "Дружбою"

Будапешт готовий повторювати подібні дії

Захоплення українських інкасаторів та грошей в Угорщині не було випадковістю. Вилучені кошти не повернуть, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба". Про це заявив міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар, передає Telex.

Угорський чиновник відверто підтвердив, що напад на інкасаторів Ощадбанку не був спонтанним, а став відповіддю на дії України щодо блокування нафтопроводу. Лазар назвав це "адекватною відповіддю" на нібито шантаж з боку Києва.

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо, - сказав міністр.

Лазар прямо натякнув, що Будапешт не збирається зупинятися і готовий надалі повторювати подібні дії.

"Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину", - зявив він.

Крім того, угорська сторона намагається виправдати свої дії, ставлячи під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну. Лазар додав, що чим довше питання з "Дружбою" залишатиметься "невирішеним", тим ретельніше угорські спецслужби будуть "розслідувати" подібні випадки.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Що кажуть у МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Україна чекає на повернення вкрадених коштів і готує конкретні юридичні заходи. За його словами, Будапешт повинен нести відповідальність за свої дії.

"В Україні ми кажемо: "На злодієві і шапка горить". Це означає, що "нечиста совість сама себе видає". Саме так і є", - написав Тихий в Х.

Захоплення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині - що відомо

Нагадаємо, 5 березня угорська влада захопила в заручники семеро громадян України та викрала гроші й цінності. Постраждалі – співробітники державного Ощадбанку, які здійснювали рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

Семеро українських інкасаторів, затриманих в Угорщині разом із цінностями минулого тижня, повернулися в Україну ввечері 6 березня, а захоплені кошти та золото залишилися в Угорщині. За повідомленням МЗС, угорські спецпідрозділи затримували беззбройних українців із БТР, кулеметами та гранатометами.

МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до цього інциденту.

Нацполіція України відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Главред, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто безпідставно звинуватив Україну у перевезенні грошей для "військової мафії". Українське МЗС назвало ці заяви безглуздими.

Про джерело: Telex Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

