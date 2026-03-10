ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

Українським захисникам вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів.

ЗСУ майже повністю звільнили Дніпропетровську область

Що відомо:

ЗСУ звільнили майже всю Дніпропетровську область

В ході операції звільнили 400 квадратних кілометрів

Українські захисники звільнили майже всю Дніпропетровську область. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю РБК-Україна.

На Олександрівському напрямку наступ проводять сили десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад.

"Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", - розповідає він.

Загалом в ході цієї операції вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів. Також була зачищена тилова зона від окупантів.

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку - звільнено більше території, ніж втрачено", - сказав генерал-майор.

Він додав, що росіяни хотіли продовжувати наступ на Дніпропетровську область. Вони намагалися створити буферну зону на Дніпропетровщині.

Де найважча ситуація на фронті

На фронті достатньо складна ситуація, але контрольована, стверджує генерал-майор. Найважча ситуація на Покровському та Олександрівському напрямках. Саме там зосереджені основні зусилля ворога.

"Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника ... Поступово обстановку вирівнюємо за рахунок наших активних дій. Зараз кілька атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок", - каже Комаренко.

Цілі контрнаступу ЗСУ

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що Сили оборони України проводять успішні контратаки та штурмові дії на Олександрівському напрямку, стримуючи спроби російських військ просунутися у напрямку Дніпропетровської області.

За його словами, ситуація на Олександрівському напрямку, який знаходиться фактично на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, залишається складною, однак українські військові знищують противника й не дозволяють йому рухатися в бік Дніпропетровщини та населеного пункту Покровське.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Крім того, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Нагадаємо, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті. Вже вдалося відновити контроль над деякими територіями. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

