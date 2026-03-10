Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

Ангеліна Підвисоцька
10 березня 2026, 13:31
Українським захисникам вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів.
ВСУ, Фронт, Война
ЗСУ майже повністю звільнили Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • ЗСУ звільнили майже всю Дніпропетровську область
  • В ході операції звільнили 400 квадратних кілометрів

Українські захисники звільнили майже всю Дніпропетровську область. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю РБК-Україна.

На Олександрівському напрямку наступ проводять сили десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад.

відео дня

"Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", - розповідає він.

Загалом в ході цієї операції вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів. Також була зачищена тилова зона від окупантів.

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку - звільнено більше території, ніж втрачено", - сказав генерал-майор.

Він додав, що росіяни хотіли продовжувати наступ на Дніпропетровську область. Вони намагалися створити буферну зону на Дніпропетровщині.

Де найважча ситуація на фронті

На фронті достатньо складна ситуація, але контрольована, стверджує генерал-майор. Найважча ситуація на Покровському та Олександрівському напрямках. Саме там зосереджені основні зусилля ворога.

"Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника ... Поступово обстановку вирівнюємо за рахунок наших активних дій. Зараз кілька атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилась за рахунок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок", - каже Комаренко.

Цілі контрнаступу ЗСУ

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що Сили оборони України проводять успішні контратаки та штурмові дії на Олександрівському напрямку, стримуючи спроби російських військ просунутися у напрямку Дніпропетровської області.

За його словами, ситуація на Олександрівському напрямку, який знаходиться фактично на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, залишається складною, однак українські військові знищують противника й не дозволяють йому рухатися в бік Дніпропетровщини та населеного пункту Покровське.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Крім того, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Нагадаємо, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті. Вже вдалося відновити контроль над деякими територіями. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська

13:52Україна
"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

13:51Світ
ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

13:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСР

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Останні новини

15:16

Долар перетнув відмітку 44 грн: скільки коштує валюта у банках

15:10

Служили Риму й воювали в Британії: що ДНК розповіла про сарматів з України

14:56

Дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 11 березня

14:40

Коли поминати рідних у 2026 році: дати, традиції та церковні роз'яснення

14:33

"Син схожий на Дзідзьо": Цибульська зробила зізнання про стосунки зі співаком

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
14:15

Чому офіцери Вермахту мали шрами: таємниця німецької еліти

14:12

Іран атакував ракетами німецький польовий табір в Йорданії - Der Spiegel

13:55

Пара взяла таксу і помітила дивність: собака почала "перетворюватися"Відео

13:52

Багато загиблих та поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янськаФото

Реклама
13:51

"Ми зробили це не випадково": Угорщина шантажує Україну викраденими грошима

13:36

"Хочеться поговорити": Мозгова зворушливо звернулася до легендарного батька

13:34

Яким мав бути контрнаступ ЗСУ 2023 року: генерал вперше розкрив невідомі деталі операції

13:31

ЗСУ звільнили майже всю область: Генштаб розкрив деталі операції

13:28

Як вразити всіх гостей: рецепт божественної сирної паски

13:11

Окупанти намагаються захопити прикордонні села в двох областях - що задумав ворог

12:44

Як виглядають губи за 29 млн гривень: модель перестали впізнавати рідні

12:43

Чи злетять ціни на бензин до 100-150 грн за літр: нардеп зробив заяву

12:32

Антициклон приніс справжню весну на Житомирщину: коли очікується найтепліший день тижня

12:22

Що не можна викидати з хати 11 березня: яке церковне свято

12:16

Ольга Сумська застала чоловіка з молодою акторкою - скандал потрапив на відео

Реклама
12:16

"Наплакалася в лікарні": дочка Юлії Верби серйозно постраждала

12:16

Як правильно обрізати троянди після зими: секрет пишного цвітінняВідео

12:11

Про оверсайз можна забути: що змінить моду у 2026 році

11:44

Німеччина зібрала для України партію ракет для систем Patriot – Spiegel

11:42

Післявоєнні вибори без онлайн-голосування: у ЦВК почули позицію українців за кордоном

11:32

"Підняв півсвіту": MamaRika вирвалася з Дубая і возз'єдналася з чоловікомВідео

11:30

"Ворог цього не очікує": ЗСУ готуються до контрнаступу

11:30

Монета лежала в бабусиному сейфі роками: її вартість вразила родину

11:28

Які кольори роблять спальню похмурою та незатишною: антирейтинг дизайнерів

11:25

Путін зірвав джекпот на війні в Ірані: дипломат назвав фактор, який усе зіпсуєВідео

10:44

Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив

10:40

Китайський гороскоп на завтра, 11 березня: Собакам - біль, Коням - ризик

10:21

Катерина Репяхова раптово висловилася про дружин Віктора Павліка - деталі

10:05

Знак влади й містики: що насправді означає український тризуб

10:04

Удача на порозі: 3 знакам китайського зодіаку нечувано пощастить до кінця березня

09:38

"Це все брехня": дівчина вбитого Комарова отримала від нього подарунок

09:30

Кремль змушений відмовитися від весняно-літнього наступу – ISW

09:29

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого

09:15

Весняне рівнодення 2026 вже близько: коли настане особливий момент

08:47

Чому швидкий мир в Ірані може стати стратегічною пасткою: Яковина пояснивПогляд

Реклама
08:26

Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою КремляВідео

07:39

Росія завдала удару по Дніпру: постраждали 10 осіб, пошкоджено будинки та банкФото

07:01

У Харкові після удару "шахедів" постраждали чотири людини, серед них - дитинаФото

06:00

Стане королевою столу: рецепт домашньої рубленої ковбаси на Великдень 2026Відео

05:45

Гороскоп на завтра 11 березня: Водоліям - плутанина, Левам - радість

05:14

"Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

04:41

Таке вже майже ніхто не їсть: які відверто дивні страви любили в СРСР

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти