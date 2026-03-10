Рус
Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив

Віталій Кірсанов
10 березня 2026, 10:44
Поява цілого стада біля житлового будинку - випадок набагато більш незвичайний.
Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам
Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам / колаж: Главред, фото: media.az, smart-gadget.club

Ви дізнаєтеся:

  • Кого чоловік побачив біля свого будинку в штаті Мічиган
  • Де ще були зафіксовані подібні випадки

Житель американського штату Мічиган був неабияк здивований, коли перевірив камеру свого дверного дзвінка і побачив, хто опинився біля його будинку. Про це пише Newsweek.

Чоловік на ім'я Стів, який проживає в місті Скоттсбург, отримав на телефон повідомлення від системи відеоспостереження Ring про рух біля своїх вхідних дверей. Однак він і уявити не міг, що "гостями" виявиться ціле стадо корів.

відео дня

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, в штаті Мічиган налічується близько 1,09 мільйона голів великої рогатої худоби. При такій кількості тварин втеча однієї-двох корів - не рідкість. Але поява цілого стада біля житлового будинку - випадок набагато більш незвичайний.

Запис, зроблений камерою дверного дзвінка і пізніше переданий виданню Newsweek, зафіксував кумедну сцену. На ганку Стіва стояли три великі корови, немов терпляче чекаючи, коли господар відкриє двері.

Сам чоловік зізнався, що був дуже здивований. За його словами, в той момент його не було вдома, тому він навіть не знав, скільки часу тварини провели біля його входу. Пізніше з'ясувалося, що корови втекли з ферми, розташованої приблизно в півтора милях від його будинку.

Цікаво, що повідомлення про рух Стів побачив не відразу. Лише пізніше, помітивши сліди навколо будинку і біля сараю, він вирішив переглянути запис з камери.

"Я побачив відбитки копит біля будинку і господарських будівель, тому вирішив перевірити відео з дверного дзвінка. Коли подивився запис, мені стало дуже смішно, і я вирішив поділитися цим", - розповів він.

Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам – що він побачив
Чоловік перевірив камеру відеоспостереження і не повірив своїм очам

Подібні випадки трапляються і в інших місцях. Наприклад, у листопаді 2024 року мешканець штату Нью-Мексико прокинувся вночі через гучне мукання - біля його будинку гуляли вісім корів.

Раніше, в лютому 2022 року, стадо втікаючих молочних корів заблукало в один з житлових районів штату Джорджія, і цей момент також зафіксувала камера безпеки Ring.

Схожі ситуації трапляються не тільки в США. У червні 2022 року мешканка Великої Британії опублікувала відео, на якому видно, як її задній двір несподівано заповнили бродячі корови.

Камери відеоспостереження Ring за останні роки не раз фіксували незвичайні і вірусні моменти. При цьому їх основне призначення залишається колишнім - допомагати власникам будинків стежити за тим, що відбувається біля входу, навіть перебуваючи далеко від дому.

Про джерело: Newsweek

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один з трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався в Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив 12 різними мовами. За поширенням і тиражем був другим найбільшим виданням серед щотижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний тільки онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки з міжнародних питань, технологій, бізнесу, культури та політики, пише Вікіпедія.

