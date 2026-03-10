Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

Старший син короля Чарльза III - перший у черзі на британський престол.

Принц Вільям зараз - коли старший син короля Чарльза III зійде на престол / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Принц Вільям вже в 2027 році може стати королем Великої Британії

Для цього є кілька істотних причин, переконаний журналіст Роб Шутер

У британській монархії новий король або королева сходять на престол після смерті свого попередника. Так було з королем Чарльзом III, який нині править у Великій Британії.

Проте все частіше з'являється інформація про те, що сам Чарльз планує добровільну передачу титулу старшому синові, принцу Вільяму Уельському, ще за свого життя. За даними британського журналіста Роба Шутера, це може статися вже наступного року.

Причин для появи нового короля є кілька: хвороба нині правлячого монарха (у лютому 2024 року Чарльзу ІІІ був діагностований рак - прим. редактора), "потрясіння" авторитету британської королівської сім'ї через скандал з принцом Ендрю, і той факт, що останніми роками принц Вільям і так взяв на себе більшу частину обов'язків батька - багато хто вже сприймає його як негласного короля Великої Британії. "Його (Вільяма) постійна присутність на публіці, дипломатичні зобов'язання і твердий підхід до сімейних відносин непомітно підкріпили це сприйняття", - зазначає Шутер.

Принц Вільям і принцеса Кетрін Уельські / ua.depositphotos.com

Про персону: принц Вільям Вільям Артур Філіп Луі Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III і його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

