Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

Анна Підгорна
10 березня 2026, 02:58
Старший син короля Чарльза III - перший у черзі на британський престол.
Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям зараз - коли старший син короля Чарльза III зійде на престол / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Принц Вільям вже в 2027 році може стати королем Великої Британії
  • Для цього є кілька істотних причин, переконаний журналіст Роб Шутер

У британській монархії новий король або королева сходять на престол після смерті свого попередника. Так було з королем Чарльзом III, який нині править у Великій Британії.

Проте все частіше з'являється інформація про те, що сам Чарльз планує добровільну передачу титулу старшому синові, принцу Вільяму Уельському, ще за свого життя. За даними британського журналіста Роба Шутера, це може статися вже наступного року.

відео дня

Причин для появи нового короля є кілька: хвороба нині правлячого монарха (у лютому 2024 року Чарльзу ІІІ був діагностований рак - прим. редактора), "потрясіння" авторитету британської королівської сім'ї через скандал з принцом Ендрю, і той факт, що останніми роками принц Вільям і так взяв на себе більшу частину обов'язків батька - багато хто вже сприймає його як негласного короля Великої Британії. "Його (Вільяма) постійна присутність на публіці, дипломатичні зобов'язання і твердий підхід до сімейних відносин непомітно підкріпили це сприйняття", - зазначає Шутер.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям і принцеса Кетрін Уельські / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Принц Вільям - останні новини:

Раніше Главред розповідав про несподівану заборону, яку принц Вільям оголосив своїм трьом дітям. Королівські батьки суворо стежать за тим, щоб їхні спадкоємці її дотримувалися.

Також принц Вільям розповів, як їхні діти відреагували на рак Кейт Міддлтон. Період хвороби принцеси Кетрін виявився непростим для всіх членів сім'ї.

Читайте також:

Про персону: принц Вільям

Вільям Артур Філіп Луі Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III і його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес принц Уильям новини шоу бізнесу Чарльз III БКС
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

01:54Світ
РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

22:38Війна
"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Останні новини

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

03:42

"Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

03:17

Для чого в СРСР господарське мило заморожували: про цей лайфхак знають одиниці

03:02

Навіщо на холодильниках у СРСР ставили замки - несподівана причина

02:58

Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
02:30

Природжені коміки за гороскопом: хто вміє розсмішити всіх навколо

02:17

"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

02:05

Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

01:54

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Реклама
01:46

Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

01:24

"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

01:09

Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

00:49

"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

00:17

Кого оминуть відключення: оновлений графік для Дніпра та області на 10 березняФото

09 березня, понеділок
23:34

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

23:27

Григорій Решетнік публічно принизив жінок - що сталося

23:25

Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

23:16

Таємниче вікно у "хрущовках" - навіщо його робили між кухнею і ванною

22:38

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалихФотоВідео

22:31

РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

Реклама
22:27

Ірина Білик має молодого коханця - що відомо

22:01

Оцет, сода і відбілювач: експерт розвінчав популярні міфи про чистоту

21:56

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:37

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:34

Хитрий лайфхак сантехніків розкритий: засмічення зникне в одну мить

21:32

Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

21:26

Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

20:58

Весняний захист саду: експерт розповів, чим і коли провести першу обробкуВідео

20:36

Одна помилка в налаштуваннях — і хакери в домашній мережі: як захистити роутерВідео

20:30

Як зробити аксесуар центром образу — головні модні хитрощі року

20:09

Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

20:01

Як правильно сіяти капусту на розсаду - терміни та важливі нюанси

19:35

Міні-кавуни на грядці: як виростити мексиканський огірок і в чому його особливістьВідео

19:24

Кім окреслив значні перспективи партнерства України з країнами Північної Європи та Балтії

19:22

Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

19:21

Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

18:42

У якій онлайн-школі найкращі уроки? новини компанії

18:39

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСРВідео

Реклама
18:35

Стосунки, які не мають мабутнього: 3 ключові сигнали, які більшість ігнорує

18:33

Зберете всі компліменти: рецепт "золотої" паски, від якого не відірватися

18:21

Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

18:12

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

17:58

Як повернути блиск раковинам і кранам: неочікуваний засіб, що працює безвідмовно

17:56

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

17:44

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:30

Бур'яни зникнуть назавжди: один простий спосіб діє буквально на очахВідео

17:10

"Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство

17:02

Буде великий урожай смачних ягід: чим слід підживити кущі смородини навесні

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти