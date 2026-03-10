"Російський шик": дочка Ані Лорак вразила мережу довгими "кігтями"

Манікюр дочки зрадниці України захейтили в мережі.

Ані Лорак - дочку співачки захетили / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Дочку співачки Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в країні-агресорі, захетили в мережі через її яскравий манікюр, який, на думку користувачів, не відповідав її віку. Відео Софії Налчаджиоглу із зірковою мамою на червоній доріжці було опубліковано в Instagram.

Під час інтерв'ю дочка артистки поправляла зачіску і демонструвала свій яскравий манікюр. Софія відростила довгі нігті, які покрила яскраво-фіолетовим лаком з блискітками. Манікюр мав гармоніювати з баклажановим кольором волосся, в який пофарбувалася підліток.

Манікюр дочки Лорак / скрін з відео

Модні експерименти 14-річної дочки Ані Лорак викликали бурю обговорень в мережі. Коментатори відзначили, що дівчинка виглядає набагато старшою за свій вік. Софію "зістарив" агресивний макіяж з накладними віями. Також користувачі зацікавились питанням, як зіркова дочка ходить до школи з таким манікюром.

Як виглядає дочка Ані Лорак / скрін з відео

"Нігті - російський шик"

"Ой, а що з нігтями? Як у динозаврика"

"Типовий набір якийсь: вії-віяло, кігті, колір волосся, брекети... прямо комбо"

"Такі клешні нині в моді?"

"Дівчинку пофарбували в улюблений колір бабусь"

Раніше Главред повідомляв, що Христина Горняк відверто заговорила про тіньову сторону шлюбу з Володимиром Остапчуком. Нотаріус зізналася, що справжньою причиною частих скандалів у родині ставала агресивна поведінка шоумена після вживання алкоголю.

Також MELOVIN відверто розповів про боротьбу з психічним розладом і підтримку, яку отримав від Анни Трінчер під час перебування в лікарні. У вересні 2025 року співакові діагностували генералізований тривожний розлад.

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

