Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

Новий організм отримав назву Promachocrinus fragarius, або "антарктична полунична зірка".

В Антарктиді знайшли загадкову істоту / Колаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Вчені натрапили на дивовижну істоту, що нагадує величезну полуницю

Раніше невідомий вид став справжньою сенсацією для біологів

У крижаних водах Південного океану біля берегів Антарктиди вчені натрапили на дивовижну істоту, що нагадує величезну полуницю з безліччю гнучких щупалець.

Цей раніше невідомий вид став справжньою сенсацією для біологів, які роками вивчають маловідоме життя на екстремальних глибинах, повідомляє Daily Galaxy.

Новий організм отримав назву Promachocrinus fragarius, або "антарктична полунична зірка". Його центральне тіло дійсно схоже на ягоду полуниці, але замість листя у нього від 10 до 20 довгих рухомих променів, які допомагають йому плавати і маневрувати у воді.

Ця істота належить до морських лілій — стародавніх безхребетних, що мешкають на глибинах від 19 до майже 2000 метрів. Відкриття стало результатом багаторічної експедиції, яка тривала майже десять років і була присвячена пошуку прихованого біорізноманіття Антарктики, де екстремальний холод і тиск формують унікальні форми життя.

Південний океан залишається одним з найбільш незвіданих куточків планети. Низькі температури і величезні глибини сприяють появі організмів з незвичайними здібностями до виживання. В рамках цієї програми вченим вдалося ідентифікувати чотири нових види, кожен з унікальними адаптаціями.

Кожне таке відкриття підтверджує: під антарктичним льодом існує цілий прихований світ, що живе за своїми, загадковими для науки, законами.

Таємниця стародавніх слідів в Антарктиді

Антарктида довгий час вважалася континентом, де людина не могла жити постійно, за винятком тимчасових наукових станцій. У далекому минулому тут існували ліси і болота, але до моменту появи перших людей клімат став занадто суворим для постійного проживання.

Проте в маорійських легендах йдеться про полінезійського мореплавця Хуї Те Рангіоре, який, можливо, досяг південних крижаних широт вже в VII столітті нашої ери. Це відкриття ставить під сумнів звичні уявлення про те, коли і ким була освоєна Антарктида.

