Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

Олексій Тесля
10 березня 2026, 02:05
Новий організм отримав назву Promachocrinus fragarius, або "антарктична полунична зірка".
Антарктида, льодовик
В Антарктиді знайшли загадкову істоту / Колаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Ви дізнаєтеся:

  • Вчені натрапили на дивовижну істоту, що нагадує величезну полуницю
  • Раніше невідомий вид став справжньою сенсацією для біологів

У крижаних водах Південного океану біля берегів Антарктиди вчені натрапили на дивовижну істоту, що нагадує величезну полуницю з безліччю гнучких щупалець.

Цей раніше невідомий вид став справжньою сенсацією для біологів, які роками вивчають маловідоме життя на екстремальних глибинах, повідомляє Daily Galaxy.

відео дня

Новий організм отримав назву Promachocrinus fragarius, або "антарктична полунична зірка". Його центральне тіло дійсно схоже на ягоду полуниці, але замість листя у нього від 10 до 20 довгих рухомих променів, які допомагають йому плавати і маневрувати у воді.

Ця істота належить до морських лілій — стародавніх безхребетних, що мешкають на глибинах від 19 до майже 2000 метрів. Відкриття стало результатом багаторічної експедиції, яка тривала майже десять років і була присвячена пошуку прихованого біорізноманіття Антарктики, де екстремальний холод і тиск формують унікальні форми життя.

Південний океан залишається одним з найбільш незвіданих куточків планети. Низькі температури і величезні глибини сприяють появі організмів з незвичайними здібностями до виживання. В рамках цієї програми вченим вдалося ідентифікувати чотири нових види, кожен з унікальними адаптаціями.

Кожне таке відкриття підтверджує: під антарктичним льодом існує цілий прихований світ, що живе за своїми, загадковими для науки, законами.

Таємниця стародавніх слідів в Антарктиді

Антарктида довгий час вважалася континентом, де людина не могла жити постійно, за винятком тимчасових наукових станцій. У далекому минулому тут існували ліси і болота, але до моменту появи перших людей клімат став занадто суворим для постійного проживання.

Проте в маорійських легендах йдеться про полінезійського мореплавця Хуї Те Рангіоре, який, можливо, досяг південних крижаних широт вже в VII столітті нашої ери. Це відкриття ставить під сумнів звичні уявлення про те, коли і ким була освоєна Антарктида.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який всіх здивував. У археологів залишилося більше питань, ніж відповідей.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пікова різноманітність динозаврів припадала на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово знижуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Рекомендуємо також прочитати:

Про джерело: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - це науково-популярний новинний вебсайт, що публікує статті та новини про останні відкриття в астрономії, космосі, біології, фізиці та інших наукових галузях. Він є агрегатором наукових новин, часто посилається на дослідження та висновки вчених, і слугує джерелом інформації для широкої аудиторії, яка цікавиться наукою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука Антарктида
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

01:54Світ
РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

22:38Війна
"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Останні новини

04:00

Почнеться "біла смуга" у житті: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

03:42

"Реальність інша": чи можуть ціни на нафту "злетіти в космос" через війну в Ірані

03:17

Для чого в СРСР господарське мило заморожували: про цей лайфхак знають одиниці

03:02

Навіщо на холодильниках у СРСР ставили замки - несподівана причина

02:58

Новий монарх вже через рік: принц Вільям готується прийняти корону

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
02:30

Природжені коміки за гороскопом: хто вміє розсмішити всіх навколо

02:17

"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

02:05

Антарктична загадка розкрита: таємнича істота століттями ховалася в льодах

01:54

Трамп планує послаблення санкцій проти РФ: які варіанти розглядають у США

Реклама
01:46

Ольга Сумська побила Віталія Козловського на очах у чоловіка

01:24

"До останнього не розуміла": відома акторка дізналася про вагітність випадково

01:09

Найменший острів світу та його український "двійник": де вони знаходяться

00:49

"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

00:17

Кого оминуть відключення: оновлений графік для Дніпра та області на 10 березняФото

09 березня, понеділок
23:34

Оскар Дмитрович на посту: Нікітюк показала свіжі фото сина

23:27

Григорій Решетнік публічно принизив жінок - що сталося

23:25

Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

23:16

Таємниче вікно у "хрущовках" - навіщо його робили між кухнею і ванною

22:38

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалихФотоВідео

22:31

РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

Реклама
22:27

Ірина Білик має молодого коханця - що відомо

22:01

Оцет, сода і відбілювач: експерт розвінчав популярні міфи про чистоту

21:56

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:37

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:34

Хитрий лайфхак сантехніків розкритий: засмічення зникне в одну мить

21:32

Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

21:26

Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

20:58

Весняний захист саду: експерт розповів, чим і коли провести першу обробкуВідео

20:36

Одна помилка в налаштуваннях — і хакери в домашній мережі: як захистити роутерВідео

20:30

Як зробити аксесуар центром образу — головні модні хитрощі року

20:09

Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

20:01

Як правильно сіяти капусту на розсаду - терміни та важливі нюанси

19:35

Міні-кавуни на грядці: як виростити мексиканський огірок і в чому його особливістьВідео

19:24

Кім окреслив значні перспективи партнерства України з країнами Північної Європи та Балтії

19:22

Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

19:21

Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

18:42

У якій онлайн-школі найкращі уроки? новини компанії

18:39

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСРВідео

Реклама
18:35

Стосунки, які не мають мабутнього: 3 ключові сигнали, які більшість ігнорує

18:33

Зберете всі компліменти: рецепт "золотої" паски, від якого не відірватися

18:21

Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

18:12

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

17:58

Як повернути блиск раковинам і кранам: неочікуваний засіб, що працює безвідмовно

17:56

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

17:44

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:30

Бур'яни зникнуть назавжди: один простий спосіб діє буквально на очахВідео

17:10

"Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство

17:02

Буде великий урожай смачних ягід: чим слід підживити кущі смородини навесні

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти