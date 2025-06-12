Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

Зеленський заявив про початок нового етапу російсько-української війни та закликав посилити санкційний тиск на Росію.

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Зеленський заявив про початок нового етапу війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Зеленський:

Війна в Україні переросла у фазу боротьби за фінанси

Україна використовує розвіддані союзників для відбиття атак РФ, що неможливо компенсувати

Ключові види зброї навіть попри еволюцію війни залишаються незамінними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня фаза війни перетворилася на боротьбу за фінансові ресурси як для України, так і для Росії. Про це він повідомив під час спільної пресконференції в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНІАН.

"Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе - обладнання і стару зброю. У будь-якому випадку, "руські" борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми також боремося за фінанси, тому що є вже виробництво, а його (фінансування - УНІАН) вже не вистачає. Я думаю, що головна компенсація попереду буде саме в цьому", - наголосив Зеленський. відео дня

Крім того, Зеленський наголосив, що співпраця у сфері розвідки залишається критично важливою для відбиття російських ракетно-дронових ударів і замінити цей компонент неможливо.

Водночас він припустив, що в майбутньому, можливо, через кілька років, потреба в деяких видах техніки зменшиться завдяки розвитку нових технологій, зокрема у сфері дронів. Це також може позитивно вплинути на зниження вартості бойової авіації.

Зеленський підкреслив, що війна змінюється під впливом технологій, але наразі ключові компоненти, такі як артилерія, винищувачі, розвіддані та особливо системи протиповітряної оборони, залишаються незамінними. Він також зазначив, що на сьогодні лише США виробляють системи типу Patriot, і повноцінної альтернативи їм наразі немає.

"Я думаю, у майбутньому альтернатива буде знайдена", - сказав Зеленський.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив на необхідності й можливості досягнення припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє графік постачання німецьких систем ППО Iris-T і має погоджений план на найближчі три роки.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції за підсумками переговорів із Зеленським остаточно відмовив у передачі Україні ракет великої дальності Taurus.

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