Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

Президент Зеленський наголосив, що Донбас є українською територією та під час перемовин не розглядаються жодні альтернативні назви чи статуси.

https://glavred.net/war/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-pereimenovanii-donbassa-v-chest-trampa-chto-skazal-10758809.html Посилання скопійоване

Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський спростував інформацію ЗМІ про нібито намір перейменувати частину Донбасу

За його словами, інших назв цій території не існує

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію видання The New York Times про те, що в рамках мирних переговорів нібито прозвучала пропозиція української сторони перейменувати частину Донбасу в "Донніленд", на честь Дональда Трампа. Це, за даними джерел ЗМІ, мало б стимулювати президента США більше підтримувати Україну. Однак, як вказав Зеленський в коментарі українським ЗМІ, ця інформація не відповідає дійсності, передає РБК-Україна.

"Під час моїх перемовин інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України. Інших термінів немає", - вказав він. відео дня

Зеленський зазначив, що існують відповідні документи, де це зафіксовано. Водночас він не став коментувати різні переговори чи обговорення між сторонами. За його словами, ключовим є те, що Донецька та Луганська області залишаються українськими територіями, і саме такою є реальність.

"Головне, щоб не було "Путінленду". Оце, мені здається, найголовніше", - резюмує він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час неофіційних обговорень можливих шляхів врегулювання війни в Україні виникала ідея умовно назвати частину територій на сході країни "Доннілендом". За даними The New York Times із посиланням на обізнані джерела, такий крок розглядався як спроба українських переговірників отримати підтримку адміністрації Дональда Трампа.

Інші новини:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред