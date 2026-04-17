Росія нарощує сили та готує новий наступ: названо головну мету та терміни

Анна Ярославська
17 квітня 2026, 07:01оновлено 17 квітня, 07:44
Удари ракетами та дронами по Україні — це не випадковість. Розвідка розкрила стратегію Кремля.
Росія не налаштована на переговори і готується продовжувати війну, вважає Скібицький

Головне:

  • В Україні вже зосереджено близько 680 тисяч російських військових
  • РФ планує додатково залучити ще 20 тисяч солдатів
  • Окупанти хочуть захопити Донбас до вересня

Країна-агресор Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Головною стратегічною метою Кремля залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей.

За словами заступника керівника Управління оборонної розвідки України Вадима Скібіцького, зараз на території України вже перебуває близько 680 тисяч російських солдатів. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч свіжих військовослужбовців, пише Financial Times.

відео дня

У розвідці зазначають, що противник встановив для себе конкретні часові рамки. Скібіцькийзазначив, що Росія прагне захопити Донбас до вересня.

Навіщо РФ атакує Україну дронами та ракетами

Посилення ракетних і дронових ударів по Україні є частиною ширшої стратегії ворога. Як сказав Скібіцький, окупанти намагаються знищити критично важливу інфраструктуру і "сформувати поле бою" перед початком нового весняно-літнього наступу.

РФ не планує закінчувати війну

Скібіцький, який входить до складу української групи переговірників, зазначив, що такі дії Кремля є демонстративними.

Підготовка до масштабних наземних операцій замість дипломатичних кроків свідчить про те, що Росія не сприймає переговори серйозно і планує продовжувати загарбницьку війну.

Як писав Главред, Росія намагається захопити так званий пояс міст-фортець на Донбасі, до якого входять Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Ця лінія залишається ключовою основою оборони України на східному напрямку, зазначає Інститут вивчення війни (ISW). Водночас аналітики вважають, що повністю захопити Донецьку область військовим шляхом у 2026 році Росія не зможе.

Старший дослідник Фонду Карнегі Майкл Кофман вважає, що основні напрямки атак РФ, ймовірно, залишаться колишніми — це Донецька та Запорізька області, де противник намагається просунутися й оточити українські позиції.

За даними аналітичного проєкту DeepState, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації в Донецькій області російські окупаційні війська просуваються та нарощують сили для повного захоплення Мирнограда та прилеглих територій. Противник зосереджує піхоту і техніку, зокрема на півдні міста.

Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

