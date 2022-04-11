Зеленський назвав Путіна "нерукостислим" і звинуватив у військових злочинах

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін також несе відповідальність за військові злочини, що здійснюються російськими військовими в Україні.

"Всі, хто приймав ці рішення, давав накази, виконував... є люди, які голосували за анексію, окупацію... не можна сказати, що "я віддав наказ захопити Маріуполь", а потім сказати, що "я не винен". Що, "коли захоплювали Маріуполь, відрізали кінцівки - я не винен". Ви всі пов'язані. Від твого наказу до виконання - відстань і на цій відстані трупи", - сказав він у інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS.

"У них жорстка вертикаль виконання наказів. Ми могли говорити і зустрітися раніше (з Путіним – ред.). Він міг запобігти цьому. Зараз не можна закривати очі і говорити, що "я цього не робив". Якщо ти вважаєш, що цього не робив, то повинен сказати це в очі світу", - упевнений глава держави.

За словами Зеленського, "вони (росіяни – ред) думають, що, якщо знищити Україну, ніхто не буде пам'ятати про те, що зробили російські війська".

"Знищити весь народ неможливо.. Ти (Путін – ред) вже нерукостислий. Весь світ цього не забуде. Все є: відео, аудіо, будуть книги, спогади", - підсумував президент.

Зустріч Зеленського і Путіна

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія хотіла б завершити війну проти України, оскільки програші в боях з силами української оборони і санкції завдають удару по суспільно-політичній ситуації в Російській державі.

У РФ говорили, що зустріч президентів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - можлива, але тільки за умови виходу на якийсь підсумковий документ.

У свою чергу, полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов вважає, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні.

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