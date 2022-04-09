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Поразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і Зеленського

9 квітня 2022, 08:06

Якщо РФ провалить перемовини, Москва заявить про те, що всі цілі так званої "спецоперації" проти України нібито були досягнуті, сказав Олексій Арестович.

Зеленський, Путін
Путін не може приїхати на зустріч із Зеленським в умовах тотальної поразки - Арестович / Колаж фото ОП, Reuters

Росія хотіла б завершити війну проти України, оскільки програші в боях з силами української оборони і санкції завдають удару по суспільно-політичній ситуації в російській державі. Росіяни вже програли 6 з 8 оперативних напрямків. Наразі в Кремлі прагнуть до того, щоб зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським відбулася хоча б з якою-небудь силовою позицією. Допоки у росіян є ілюзія захоплення Маріуполя, Путін може приїхати з планом поторгуватися щодо умов свого програшу з не таких ганебних позицій. Якщо перемовини проваляться, росіяни заявлять про нібито досягнуті цілі "спецоперації". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Під час марафону Freedom він сказав про те, що Росія хотіла б завершити свою війну, розпочату проти української держави. На таку позицію вказує низка факторів, а заява Пєскова стосовно серйозних втрат армії свідчить про прагнення Москви до мирної угоди з Києвом.

читайте такожЗеленський назвав головну умову зустрічі з Путіним"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою і санкцій, які ламають хребет їх економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", - пояснив Арестович.

За словами чиновника, після того як у РФ сказали, що не збиралися захоплювати Київ, фактично оформилася поразка окупантів на 6 з 8 оперативних напрямках.

У такій ситуації Кремль хотів би організувати зустріч Путіна з Зеленським хоча б з якоюсь силовою позицією для російського президента.

"Наразі головна їхня турбота - щоб Путін приїхав на зустріч із Зеленським хоч з якою-небудь силовою позицією. Хоч що-небудь взяти, Маріуполь, зону ООС, хоч якусь серйозну загрозу створити, тому що там, де Путін - там перемога, він не може собі дозволити приїхати тотально програвши", - додав Арестович.

Також він вважає, що у зв'язку з програшем Путін може звинуватити своє оточення, тим самим сфальсифікувавши змову проти себе. Допоки зберігається загроза окупації Маріуполя, він може спробувати домовитися про оформлення своєї поразки хоча б з не надто ганебних позицій.читайте такожБуде важко, але вони "проваляться": Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на Донбасі

"Допоки у них ілюзія, що вони можуть взяти Маріуполь, вони можуть оточити зону ООС і він приїде торгуватися про свій програш, про умови оформлення свого програшу, але хоча б не з таких ганебних позицій, які у нього є наразі", - зазначив радник.

Крім того, він сказав, що якщо Росія програє і на дипломатичному фронті, то Кремль скаже, що Москва нібито досягла всіх цілей своєї "спецоперації".

"Заявлятимуть, що Україна не йде до НАТО. Не важливо, що НАТО нас не бере, вони піднесуть, як ніби вони цього домоглися. Розповідатимуть, що вони нас демілітаризували - розбили всі військові аеродроми, завдали втрат націоналістичним батальйонам, знищили всю авіацію. Вони ж це вже заявляють. Те, що вона їх щодня бомбить - це справа інша", - підкреслив Олексій Арестович.

Дивіться відео ТСН – Зеленський розповів, що перемога України це тільки питання часу

Війна Росії та України

Держава-агресор Росія напала на Україну 24 лютого. Війна триває. У Міноборони України сказали, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їх мета - захоплення всього Донбасу. Ймовірно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

В оборонному відомстві уточнили, що Росія змінила план щодо наступу на Україну. Ворог не очікував грамотно організованої оборони від українських сил. Наразі він змінює тактику, аналізує помилки і збирається знову атакувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати наміру не мають. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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