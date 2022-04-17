"Щоб не дратувати Росію": ЗМІ дізналися, чому Молдова відмовилася віддати винищувачі Україні

За офіційними конкретними даними, всі літаки "МіГ-29" зараз знаходяться повністю в робочому стані, але вони дуже і дуже давно не піднімалися в повітря.
У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням продати або передати радянські винищувачі "МіГ-29", що знаходяться на її балансі. Про це повідомляє портал "Європейська правда"з посиланням на власні джерела.
Йдеться, що в перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдавських військово-повітряних сил ‒ шість винищувачів МіГ-29, які базуються на авіабазі в селі Маркулешти.
За офіційними даними, всі літаки повністю в робочому стані, але вони давно не піднімалися в повітря. Причому офіційний Кишинів довгий час намагався їх цілком легально продати, але торги успіху не мали.
Але, як розповіли джерела журналістам, Київ у відповідь на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови ‒ з формулюванням "ми не хочемо дратувати Росію".
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Нагадаємо, раніше Арменія відправила в Росію чотири бойові літаки типу Су-30 з пілотами, щоб використовувати їх у війні проти України
Турецький телеканал Haber Global опублікував докази того, що винищувачі всі були відправлені.
Згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.
"О 12:30 за місцевим часом вилетіли чотири винищувачі Су-30 Вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, о 13:14 досягли кінцевого пункту призначення - Росії", – йдеться в сюжеті.
Офіційний Єреван категорично заперечує факт передачі літака.
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