"Щоб не дратувати Росію": ЗМІ дізналися, чому Молдова відмовилася віддати винищувачі Україні

Літак "МіГ-29" / Вікіпедія

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням продати або передати радянські винищувачі "МіГ-29", що знаходяться на її балансі. Про це повідомляє портал "Європейська правда"з посиланням на власні джерела.

Йдеться, що в перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдавських військово-повітряних сил ‒ шість винищувачів МіГ-29, які базуються на авіабазі в селі Маркулешти.

За офіційними даними, всі літаки повністю в робочому стані, але вони давно не піднімалися в повітря. Причому офіційний Кишинів довгий час намагався їх цілком легально продати, але торги успіху не мали.

Але, як розповіли джерела журналістам, Київ у відповідь на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови ‒ з формулюванням "ми не хочемо дратувати Росію".

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Нагадаємо, раніше Арменія відправила в Росію чотири бойові літаки типу Су-30 з пілотами, щоб використовувати їх у війні проти України

Турецький телеканал Haber Global опублікував докази того, що винищувачі всі були відправлені.

Згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.

"О 12:30 за місцевим часом вилетіли чотири винищувачі Су-30 Вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, о 13:14 досягли кінцевого пункту призначення - Росії", – йдеться в сюжеті.

Офіційний Єреван категорично заперечує факт передачі літака.

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