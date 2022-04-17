Війна з РФ може затягнутися на 10 років: Зеленський дав прогноз, що лякає і назвав причину

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував терміни війни з РФ за звільнення раніше захоплених територій.

Глава держави підкреслив, що хотів би домогтися завершення війни з Росією дипломатичними зусиллями, при цьому не виключивши, що країна може воювати і 10 років, щоб забрати своє, повідомляє Forbes.

Зазначається, що раніше глава держави назвав великою трагедією, що українці не хочуть вести переговори з Росією, оскільки шукати діалог необхідно.

В іншому випадку, за словами Зеленського, Україна може воювати з Росією "І 10 років, щоб забрати те, що належить нам". Він підкреслив, що офіційний Київ не буде йти на серйозні поступки.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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