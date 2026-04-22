'Загнали в кут, як щура': генерал СБУ розкрив подвійну гру Лукашенка

Генерал СБУ Віктор Ягун впевнений, що Лукашенко понад усе боїться, що Росія може змістити його в будь-який момент.

Чи піде білоруська армія в наступ

Ключові тези Ягуна:

Лукашенко, ймовірно, продовжить жорстку риторику

Така риторика підтримує імідж Лукашенка перед Росією

Білоруська армія наразі не готова до повноцінної війни з Україною

Білоруський лідер Олександр Лукашенко продовжує нагнітати ситуацію на кордоні, проте за войовничою риторикою ховаються панічний страх перед Кремлем та спроби виторгувати зняття санкцій. Про це в інтерв’ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За його словами, очікувати зниження активності Лукашенка не варто. Подібна риторика, зокрема заяви про нібито загрози з різних напрямків, спрямована насамперед на внутрішню аудиторію та підтримку іміджу перед РФ.

"Його вже і так загнали в кут, як щура, і він змушений тримати марку — вся ситуація навколо змушує його це робити. І розповідати про те, що на нього нібито будуть наступати з чотирьох сторін — передусім для внутрішньої аудиторії. Тому що всі пам’ятають, як він говорив про "Київ за три дні" — це нікуди не зникло. І ця риторика потрібна не лише для того, щоб йому вірили власні громадяни, а й для того, щоб підтримувати імідж перед росіянами: що він усе контролює, що все готово", - пояснив експерт.

Водночас, на думку Ягуна, Лукашенко намагаєтьсявсидіти на кількох стільцях одночасно. З одного боку, він веде переговори зі США щодо можливого послаблення санкцій, зокрема щодо калійної галузі, а з іншого - демонструє готовність до співпраці з Москвою.

"Він (Олександр Лукашенко - ред.) дуже боїться, що в якийсь момент його можуть змістити — передусім Росія. Тому що росіянам потрібні не просто слова, а конкретні дії. А те, що білоруська армія на цьому етапі не здатна воювати з Україною, всі розуміють", - додав Ягун.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу з Білорусі - думка експерта Росія може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку України із можливим залученням території Білорусі, якщо отримає відповідну підтримку від Олександра Лукашенка. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, наразі у РФ немає достатніх сил для повноцінного наступу з півночі, зокрема на Київ або для спроби відрізати столицю від західних регіонів. Водночас Москва може вдатися до імітації бойової активності на білоруському напрямку. Дикий вважає, що йдеться не про великий наступ, а про створення загрози та відволікання українських сил.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Білорусі фіксується активна розбудова інфраструктури та артилерійських позицій у напрямку України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну проти України.

Олександр Лукашенко 17 квітня оголосив про призов офіцерів запасу на військову службу та фактичне посилення мобілізаційних заходів у Білорусі. Відповідний указ передбачає залучення до армії чоловіків до 27 років із числа офіцерів запасу, які не проходили строкову службу, для доукомплектування підрозділів.

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявив, що риторика Лукашенка та підписані укази про призов резервістів, а також активність військ біля кордонів України можуть свідчити про зростання напруги. Водночас Немічев наголошує, що мова не йде про підготовку великого наступу.

Читайте також:

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

