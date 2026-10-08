У Башкортостані після атаки горить одне з найбільших у РФ підприємств "Газпрому"

Коротко:
- Пожежу зафіксували за кілька кілометрів від Салавата
- OSINT-аналіз вказує на пожежу в районі НПЗ
- Завод уже зупинявся після удару в липні 2026 року
У Башкортостані зафіксували пожежу в районі нафтопереробного та нафтохімічного комплексу "Газпром нафтохім Салават" - одного з найбільших у Росії.
Як повідомляє Astra, вогонь видно за кілька кілометрів від міста Салават, а на район НПЗ вказує аналіз фотографій OSINT-аналітиків.
Місто розташоване за 1400 км від кордону з Україною.
Офіційних підтверджень причин загоряння поки що немає.
Потужності самого комплексу роблять його одним із ключових активів галузі: тут щорічно переробляють до 10 млн тонн вуглеводневої сировини. Підприємство входить до структури групи "Газпром" і випускає понад 150 найменувань продукції - автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.
Завод уже зупиняв переробку після ударів
Нинішній інцидент - не перший для цього об’єкта. Попередні влучання припали на 24 вересня 2025 року, коли пошкодження зазнала установка первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6, а також на 13 серпня 2026 року, після чого на території спалахнула пожежа.
Найсерйозніші наслідки зафіксували влітку. "Салаватнефтеоргсинтез" повністю зупинив роботу 14 липня після удару українських безпілотників, писало видання Reuters з посиланням на два джерела в галузі.
Пошкодження тоді отримали обидві основні установки з переробки нафти, а також кілька другорядних установок та інше обладнання.
Тоді місцевий губернатор підтвердив факт атаки, однак запевнив, що підприємство нібито повернеться до звичних обсягів виробництва протягом кількох днів.
У галузі ситуацію оцінювали значно стриманіше: співрозмовники агентства зазначали, що на відновлення зупинених потужностей може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців.
Йшлося про установки CDU-6 потужністю 17 140 тонн нафти на добу та CDU-4, здатну щодня переробляти 11 430 тонн нафти та газового конденсату.
Удари вглиб Росії - новини
Як писав Главред, у ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з них летіла на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".
У ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустик". Також було гучно в Самарі.
26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.
У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.
У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.
У ніч на 20 вересня дрони Сил оборони України атакували територію країни-агресора Росії. Активна робота російської ППО фіксувалася в багатьох регіонах Росії: у Московській області та Москві, Ростовській, Орловській, Воронезькій, Волгоградській, Тульській, Рязанській, Калузькій областях, а також у Краснодарському краї та республіці Адигея. Українські війська атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в Капотні. На місці виникла масштабна пожежа з кількома осередками загоряння.
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Про джерело: Astra
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