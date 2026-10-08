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"Приліт" у Рязанській області: дата-центр "Яндекса" горить, Yandex Cloud не працює

Анна Ярославська
8 жовтня 2026, 06:54
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Під удар дронів потрапила територія верстатобудівного заводу, який працює на оборонному комплексі Росії та перебуває під санкціями.
Яндекс
У РФ атаковано та горить важливий для ВПК РФ завод із дата-центром "Яндекс" / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Після удару дронів по Сасово в Рязанській області горить завод "Саста"
  • На його території розміщений дата-центр "Яндекс ДЦ"
  • "Саста" перебуває під санкціями ЄС, Канади, Великої Британії та Японії

У російському Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". OSINT-аналітики видання встановили місце розташування за кадрами очевидців, а розміщення серверної майданчики саме тут підтверджують дані Wikimapia та власні заяви працівників центру обробки даних.

За попередніми даними, по об’єкту завдали удару ракетами або реактивними безпілотниками, пише Exilenova+.

відео дня

Після удару фіксуються масштабні збої в роботі сервісів "Яндекса".

Почалися збої в роботі
Почалися збої в роботі "Яндекса" / Exilenova+

Як зазначають аналітики, недоступним став широкий спектр ресурсів Yandex Cloud. Проблеми охопили обчислювальні потужності, мережі, сховища даних, бази даних, Kubernetes, хмарні сервіси, штучний інтелект, а також системи безпеки та моніторингу.

"Ситуація поки що не стабілізувалася"

Російська компанія не стала заперечувати масштаб проблеми, хоча й описала її максимально ухильно - як "інцидент" та перебої з електроживленням окремої зони доступності хмарної платформи.

Перші збої в зоні ru-central1-b зафіксували о 1:31 ночі, а вже через сорок хвилин технічна команда визнала, що взяти ситуацію під контроль не вдалося, і опублікувала перелік сервісів, що не працюють.

Близько четвертої ранку з’явилися одразу два повідомлення, в яких клієнтів фактично попередили про ризик ланцюгової реакції за межами аварійної ділянки.

"У зв’язку з інцидентом у зоні доступності ru-central1-b в інших зонах можуть виникати проблеми під час створення нових віртуальних машин, кластерів k8s та баз даних. Рекомендуємо, по можливості, перенести навантаження в інші зони доступності", - йдеться в заяві Yandex Cloud.

Верстати для оборонної промисловості та санкції семи країн

Сам завод, на майданчику якого розгорнули серверні потужності, спеціалізується на виробництві металообробних верстатів з ЧПУ. Його продукцію використовують в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості Росії.

Цінність "Састи" для російського військово-промислового комплексу полягає не у випуску готових зразків озброєння, а в забезпеченні виробничої бази: без цих верстатів неможливо виготовляти високоточні металеві деталі та вузли.

"Дуже приваблива ціль під ударом", - зазначає Exilenova+.

На заводі виробляють високоточні металообробні верстати з ЧПУ для російського ВПК
На заводі виробляють високоточні металообробні верстати з ЧПУ для російського ВПК / Фото: t.me/exilenova_plus

Раніше підприємство постачало спеціальні верстати структурам "Роскосмосу", а зараз перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Увагу російської влади до об’єкта демонструє візит губернатора Рязанської області Павла Малкова, який ще у 2022 році особисто оглядав серверні потужності та називав їх стратегічним активом регіону.

"Надзвичайно перспективне високотехнологічне підприємство", - так охарактеризував тоді дата-центр Малков, уточнюючи, що на майданчику розміщено кілька десятків тисяч серверів, які дають змогу оперативно обробляти запити користувачів сервісів "Яндекса".

Варто зазначити, що росіяни приховують свій важливий завод на супутникових картах "Яндекса".

Інститут
Завод Саста / t.me/exilenova_plus

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустік". Також було гучно в Самарі.

26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 20 вересня дрони Сил оборони України атакували територію країни-агресора Росії. Активна робота російської ППО фіксувалася в багатьох регіонах Росії: у Московській області та Москві, Ростовській, Орловській, Воронезькій, Волгоградській, Тульській, Рязанській, Калузькій областях, а також у Краснодарському краї та республіці Адигея. Українські війська атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в Капотні. На місці виникла масштабна пожежа з кількома осередками загоряння.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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