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Дизельна угода з Кремлем: Reuters пояснив справжній задум Трампа

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2026, 08:11
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Угода передбачає постачання понад 2,25 млн барелів російського дизельного палива на американський та міжнародні ринки.
Reuters роз'яснив справжній план Трампа
Reuters пояснив справжній план Трампа / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/Daniel Torok, wikimedia.org/Julmin

Ви дізнаєтеся:

  • Що передбачає дизельна угода і чому її критикують у США
  • Чому залишаються сумніви щодо готовності Путіна до миру

Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує, що угода про експорт російського дизельного палива допоможе повернути Москву за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні. Американські представники визнали українським чиновникам, що попередні спроби домогтися початку повноцінних мирних переговорів не принесли очікуваних результатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ходом переговорів.

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За даними агентства, спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер під час зустрічі з українськими представниками в Маямі заявили, що російський диктатор Володимир Путін поки що не готовий обговорювати припинення війни. У Вашингтоні сподіваються, що угода щодо дизельного палива дозволить відновити тристоронні переговори.

Передбачається, що угода може зробити позицію Кремля гнучкішою. Крім того, вона має продемонструвати Москві готовність Трампа до співпраці з Росією і тим самим створити умови для подальшого діалогу.

Що передбачає угода щодо дизельного палива і чому її критикують у США

Угода передбачає постачання понад 2,25 млн барелів російського дизельного палива на американський та міжнародні ринки. Ініціатива викликала невдоволення частини американських законодавців, які вважають, що Москва отримає додаткові кошти для продовження війни, не беручи при цьому жодних зобов’язань щодо її завершення.

Незважаючи на критику, Трамп публічно виступив на захист домовленостей, назвавши їх "правильним вибором для американського народу".

Американський президент пояснює своє рішення необхідністю знизити ціни на енергоносії в США. Вартість палива стала серйозною політичною проблемою для Республіканської партії напередодні проміжних виборів, від результатів яких залежатиме контроль над Конгресом.

Ще однією метою Трампа було домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент США неодноразово заявляв, що такі атаки сприяють зростанню світових цін на паливо. При цьому багато експертів пов’язують основну причину подорожчання енергоресурсів із війною в Ірані.

Як зазначає Reuters, американська сторона розраховувала використати цю угоду як аргумент у подальших переговорах із Кремлем. Логіка полягала в наступному: якщо Україна припинить атакувати російську нафтову інфраструктуру, а США підуть назустріч Москві в питанні експорту дизельного палива, Росія також повинна буде вжити відповідних заходів.

Таким чином, Вашингтон розраховує отримати від Кремля зустрічні поступки та створити умови для відновлення переговорного процесу.

Чому залишаються сумніви щодо готовності Путіна до миру

Спроби адміністрації Трампа схилити Москву до переговорів робилися й раніше. Зокрема, Вашингтон розглядав можливість послаблення санкцій проти Росії та обговорював потенційні угоди у сфері корисних копалин.

Однак ці ініціативи не призвели до суттєвого перегляду ключових вимог Кремля і не переконали російську сторону погодитися на всеосяжну угоду про припинення вогню, пише Reuters.

Більше того, джерело, наближене до Кремля, заявило агентству, що Путін погодиться повернутися за стіл переговорів лише після отримання решти 11% території Донбасу. За словами співрозмовника видання, російський лідер зможе представити захоплення цієї території всередині країни як перемогу.

Україна, зі свого боку, неодноразово заявляла, що не має наміру передавати Росії додаткові території. При цьому припинення бойових дій за існуючою лінією фронту могло б стати основою для подальшого мирного врегулювання.

Таким чином, незважаючи на прагнення Вашингтона відновити переговори за допомогою економічних поступок, перспективи досягнення угоди, як і раніше, залежать від готовності Москви переглянути свої територіальні вимоги.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

У чому може полягати справжній інтерес США - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що домовленість США про закупівлю російського дизельного палива може бути пов’язана не з дефіцитом палива, а з можливістю заробити на його перепродажу. На тлі послаблення санкцій проти російського дизельного палива та закликів Вашингтона до України припинити удари по російських НПЗ відносини між Києвом і Білим домом залишаються напруженими.

В інтерв’ю "Главреду" експерт зазначив, що США є найбільшим експортером дизельного палива у світі й забезпечують майже 20 % світового експорту. Тому потреба в російському дизельному паливі для покриття внутрішнього дефіциту викликає сумніви. За його припущенням, паливо могли придбати зі знижкою, щоб згодом перепродати дорожче на світовому ринку.

"Дизельного палива у Сполучених Штатах у надлишку. Вони забезпечують майже п’яту частину світового експорту. І в мене взагалі складається враження, що російське дизельне паливо могли вирішити придбати з певним дисконтом, щоб потім перепродати його на світовому ринку за вищою ціною. Умовно кажучи, "купи-продай". Тому не виключаю, що в цій історії може бути зацікавленість окремих осіб із найближчого оточення Трампа", - зазначив Чаленко.

Експерт також пов’язав дії Вашингтона з труднощами дипломатичного врегулювання конфлікту навколо Ірану. На його думку, Дональд Трамп не хоче розпочинати повномасштабну наземну операцію через її політичні наслідки напередодні виборів до Конгресу, однак дипломатичні спроби врегулювати кризу не дали результату.

Угода про постачання дизельного палива з РФ до США - новини за темою

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо поставок енергоресурсів. За словами Трампа, ця угода передбачає постачання російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Як повідомляв "Главред", Володимир Зеленський різко відреагував на рішення США і охарактеризував його як явну слабкість позицій Заходу. За його словами, послаблення санкцій без довгострокової домовленості призведе до продовження війни.

Верховний представник Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не послаблюватиме тиск на Росію і готує нові обмежувальні заходи. Вона повідомила про намір ЄС ухвалити наймасштабніший пакет санкцій з початку війни у відповідь на угоду між США та Росією.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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