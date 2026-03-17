Вихід США з переговорів про мир: який "план Б" готує Європа для України

Юрій Берендій
17 березня 2026, 17:21
У Євросоюзі заявили про готовність посилити власні зусилля для досягнення миру в Україні, якщо переговори під проводом США не принесуть результатів.
В ЄС розклядають сценарій виходу США з переговорів - що чекає на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • В ЄС розглядають сценарій можливого виходу США з мирних переговорів щодо війни РФ проти України
  • Країни ЄС мають бути готовими докласти власних зусиль для встановлення миру

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що не виключає можливості виходу президента США Дональда Трампа з переговорного процесу щодо миру в Україні. У такому випадку, за його словами, Європейський Союз має продовжити мирні ініціативи. Однак наразі про такий сценарій не йдеться, і ЄС повинен і надалі чинити тиск на Москву та підтримувати Україну. Про це він заявив в інтерв'ю EFE

Кошта, коментуючи пропозицію прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера щодо відновлення відносин із Росією заради доступу до дешевших енергоносіїв наголосив, що на цьому етапі важливо не допустити зриву зусиль, які очолює Трамп і які спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру.

За словами Кошти, усі 27 країн-членів ЄС повинні бути готові до ситуації, якщо переговори під проводом США не дадуть результату.

"Наразі наш головний внесок полягає у посиленні економічного тиску на РФ та продовженні підтримки України усіма засобами. Але, звичайно, може настати час, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа та докласти власних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - сказав він.

Водночас Кошта не очікує, що ініціатива бельгійського прем’єра буде розглядатися на найближчому саміті європейських лідерів у Брюсселі.

Він підкреслив, що стратегія Євросоюзу залишається незмінною і полягає у відмові від залежності від російських енергоресурсів, а не у веденні переговорів з Москвою щодо їхньої вартості.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в України є кілька пропозицій, які здатні сприяти припиненню бойових дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, Financial Times із посиланням на дипломатів ЄС повідомило, що попередні спроби мирних переговорів за активної участі президента США Дональда Трампа зазнали невдачі.

Попри це, Україна залишається готовою до нового раунду переговорів зі США та Росією. Однак дата і місце проведення зустрічі поки не визначені через розбіжності у позиціях Вашингтона та Москви. Про це заявив Зеленський повідомив журналістам після візиту до Франції.

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
