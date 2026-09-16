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Ситуація для армії Путіна погіршується: в РФ б'ють на сполох через операцію ЗСУ

Анна Косик
16 вересня 2026, 08:38
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Окупаційна армія опинилася в скрутному становищі через нову масштабну операцію Сил оборони.
Ситуація для армії Путіна погіршується: в РФ б'ють на сполох через операцію ЗСУ
Окупанти втрачають контроль над великими ділянками фронту / Колаж: Главред, фото: скріншоти з DeepState, facebook.com/ab3.army

Що повідомили аналітики:

  • ЗСУ проводять успішну операцію біля Лиману
  • Ймовірно, успіхи Сил оборони більші, ніж заявлені командуванням
  • Ситуація для окупантів погіршується

Українські війська проводять контрнаступальну операцію під кодовою назвою "Вівальді" проти російського виступу на північний захід від Лимана. Вперше військове командування України підтвердило це вчора, 15 вересня.

Про операцію повідомив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

За даними командира корпусу, українські підрозділи зачистили або звільнили загалом 85 квадратних кілометрів території. Зокрема, звільнено Середнє на північний захід від Лимана.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Окрім того, російські диверсійно-розвідувальні групи вибито з Новоселівки на південь від Середнього, Ярової на південний захід від Новоселівки, Олександрівки на захід від Середнього, а також з околиць Корового Яру на північний захід від Середнього.

Білецький наголосив, що досягнуте - лише перший етап операції "Вівальді", і наступальні дії триватимуть.

Реальні здобутки можуть бути більшими за оголошені

Аналітики ISW припускають, що просування українських сил насправді ширше, ніж те, про яке публічно звітує командування 3-го корпусу. Підставою для такої оцінки стали кадри з поля бою та реакція самої російської сторони.

"Російські джерела починають визнавати ці здобутки (українських військових - Главред). Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 15 вересня, російські війська обстрілюють українські позиції в Колодязях (на північний схід від Лимана) зі ствольної артилерії", - йдеться у звіті.

Сам факт такого вогню опосередковано вказує на те, хто контролює населений пункт.

Російські воєнкори фіксують погіршення ситуації для своїх військ

Непрямі підтвердження надходять і з російського інформаційного поля. Відомий російський воєнкор визнав, що армія РФ намагається витіснити українські сили з Колодязів - тобто фактично визнав імовірну втрату цього населеного пункту, що збігається з геолокованими кадрами.

Також російські мілблогери та джерело, яке висвітлює діяльність угруповання військ "Захід", продовжують повідомляти про ускладнення обстановки для армії РФ у цьому районі - насамперед на північ і на південь від Колодязів.

Як ЗСУ чотири місяці проводили операцію біля Лимана

Главред писав, що за словами французького військового OSINT-аналітика Клемана Молена, українські сили почали контрнаступальні дії поблизу Лимана ще на початку травня. За його оцінкою, операція тривала близько чотирьох місяців і залишалася малопомітною через обмежену кількість публічних матеріалів із геоприв’язкою.

Молен аналізував, зокрема, райони російських авіаційних ударів, намагаючись за непрямими ознаками встановити зміни контролю над територією. Він також зазначив, що протягом червня та липня українські військові вже повертали окремі населені пункти, однак ця інформація не виносилася у відкритий простір.

Операція "Вівальді" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ще до офіційного оголошення операції "Вівальді" ЗМІ писали, що Сили оборони України повернули контроль над більш ніж 200 квадратними кілометрами території в районі Лимана.

15 вересня 3-й армійський корпус заявив про звільнення та зачистку 75 квадратних кілометрів території під час першого сезону операції "Вівальді". Ще близько 10 квадратних кілометрів припадає на територію, де тривала окупація, тож загальна площа становить 85 квадратних кілометрів - більше за площу Житомира.

Також Андрій Білецький заявив, що втрати Росії на цьому етапі операції становлять близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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