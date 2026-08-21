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Уражено аеродром, пошкоджено Су-34: Україна провела успішні операції в тилу РФ

Анна Косик
21 серпня 2026, 13:12
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За кілька днів українським військовим вдалося уразити одразу кілька "жирних" цілей.
Уражено аеродром, пошкоджено Су-34: Україна провела успішні операції в тилу РФ
Генштаб відзвітував про ураження важливих об'єктів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Коротко:

  • У Волгоградській області РФ уражено аеродром
  • На Уралі під удар потрапив один з найбільших НПЗ РФ
  • В Астраханській області пошкоджено Су-34

Сили оборони України у ніч на 21 серпня уразили аеродром "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки Росії. Про це повідомив Генштаб ЗС України.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Але цієї ночі аеродром був не єдиним ураженим об'єктом на території РФ. У Пермському краю під удар Сил оборони потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

відео дня

На території підприємства зафіксовано пожежу. В Генштабі зауважили, що цей НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.

""Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції. Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ", - йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів деталі успішних операцій СОУ

Цей удар по підприємству, яке задіяне у забезпеченні армії РФ, та атаку на аеродром у Волгоградській області підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами Україна продовжує далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла.

"Є результати і в акваторії Чорного моря. Також маємо підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни бʼють по наших людях", - додав він.

Уражено аеродром, пошкоджено Су-34: Україна провела успішні операції в тилу РФ
Су-34 / Інфографіка: Главред

Які наслідки українських ударів може відчути РФ

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата, екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, внаслідок другої хвилі українських атак на російські НПЗ у Росії функціонує всього 28% всіх АЗС.

Якщо функціонуватиме 2% заправок, це означатиме, що російська економіка почне видихатися, адже без палива сучасна економіка не працює. Нехай на військові об’єкти бензовозами якось будуть підвозити паливо, але все решта не може жити в такий спосіб.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 21 серпня у Росії було гучно. Адміністративний центр Пермського краю атакували безпілотники. Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про серію вибухів.

Раніше було уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

Напередодні стало відомо, що українські сили в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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