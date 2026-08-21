Уражено аеродром, пошкоджено Су-34: Україна провела успішні операції в тилу РФ

За кілька днів українським військовим вдалося уразити одразу кілька "жирних" цілей.

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Генштаб відзвітував про ураження важливих об'єктів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Коротко:

У Волгоградській області РФ уражено аеродром

На Уралі під удар потрапив один з найбільших НПЗ РФ

В Астраханській області пошкоджено Су-34

Сили оборони України у ніч на 21 серпня уразили аеродром "Маринівка" у Волгоградській області країни-агресорки Росії. Про це повідомив Генштаб ЗС України.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Але цієї ночі аеродром був не єдиним ураженим об'єктом на території РФ. У Пермському краю під удар Сил оборони потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

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На території підприємства зафіксовано пожежу. В Генштабі зауважили, що цей НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.

""Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції. Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ", - йдеться у повідомленні.

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Цей удар по підприємству, яке задіяне у забезпеченні армії РФ, та атаку на аеродром у Волгоградській області підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами Україна продовжує далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла.

"Є результати і в акваторії Чорного моря. Також маємо підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни бʼють по наших людях", - додав він.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Які наслідки українських ударів може відчути РФ

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата, екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, внаслідок другої хвилі українських атак на російські НПЗ у Росії функціонує всього 28% всіх АЗС.

Якщо функціонуватиме 2% заправок, це означатиме, що російська економіка почне видихатися, адже без палива сучасна економіка не працює. Нехай на військові об’єкти бензовозами якось будуть підвозити паливо, але все решта не може жити в такий спосіб.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 21 серпня у Росії було гучно. Адміністративний центр Пермського краю атакували безпілотники. Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про серію вибухів.

Раніше було уражено нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

Напередодні стало відомо, що українські сили в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

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