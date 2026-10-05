"Армія": Кім Кардашян здивувала кількістю нянь для дітей від Каньє Веста

Коротко:
- Скільки нянь у Кардашян
- Навіщо їй стільки персоналу
Світська діва Кім Кардашян вперше відверто розповіла, скільки людей допомагає їй виховувати чотирьох дітей - і ця цифра здивувала навіть шанувальників.
Як пише Page Six, за словами телезірки, у неї працює одразу кілька нянь, причому у кожної дитини фактично є свій окремий помічник. При цьому Кім підкреслила, що залишається залученою мамою і намагається особисто контролювати виховання та повсякденне життя дітей.
Зірка пояснила, що такий підхід - необхідність, з огляду на її щільний графік і велику кількість проєктів. Крім того, діти часто перебувають у різних місцях і мають власні розклади, що вимагає постійної координації.
Кардашян також зазначила, що, незважаючи на допомогу персоналу, вона намагається проводити з дітьми якомога більше часу та зберігати для них відчуття нормальної сім’ї.
Нагадаємо, Кім виховує чотирьох дітей - Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма - від репера Каньє Веста, з яким розлучилася у 2022 році.
Історія з кількістю нянь викликала бурхливу реакцію в мережі: одні користувачі підтримали зірку, відзначаючи її відповідальність, інші ж розкритикували такий підхід, вважаючи його надмірним.
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Про особу: Кім Кардашян
Кім Кардашян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємниця. Світову популярність здобула після виходу популярного реаліті-шоу "Сім'я Кардашян", пише Вікіпедія.
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