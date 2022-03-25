ЗСУ розбили ворога на Харківщині: втрати окупантів сягають 50%

/ Макс Левін

Завдання російських окупантів щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей, оточення Києва і встановлення контролю над Лівобережною частиною України не виконано.

Противнику вдалося частково домогтися успіху в Донецькому операційному районі з утримання сухопутного коридору між Ростовською областю РФ і окупованим Кримом, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Поліському напрямку ворог продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити становище своїх сил у районах Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку противник намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.

На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься в черговий раз відновити наступальні дії в напрямку Броварів і Борисполя для блокування столиці України зі східного напрямку.

На Слобожанському напрямку противник блокує Суми та Харків. Завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Намагається відновити наступальні дії в районі Ізюма, несе втрати.

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію РФ у зв'язку з втратами понад 50 відсотків особового складу.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджені на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

В Запорізькому напрямку силами до п'яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів і поповнення запасів.

В Азовській операційній зоні за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищений великий десантний корабель"Саратов". Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України змогли звільнити село Лук'янівка Баришівського району Київської області.

Про це розповів один з бійців ЗСУ, який брав участь в операції: "Ну що, друзі. На годиннику п'ять годин, о дванадцятій ми почали операцію, контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукаші. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом ми вибили звідси ворога".

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