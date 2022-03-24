Орки "горять у пеклі": ЗСУ на Сході за день знищили 130 окупантів

Українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході.
За минулу добу Збройних cили України відбили атаки російських окупантів на сході країни.
Вогнем у відповідь було ліквідовано до 130 російських окупантів, повідомляється на сторінці в Facebook Оперативно-тактичного угруповання Схід.
Зазначимо, що загалом українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході.
"Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить в пеклі. Не буде вам вибачення, і за всі скоєні злочини прийде покарання", - йдеться в повідомленні.
В результаті боїв українські воїни знищили:
- особового складу - до 130 осіб;
- танки-9;
- БТР - 1;
- БМП-6;
- САУ, гармат-5;
- АТ-8;
- УР-77 - 1.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України змогли звільнити село Лук'янівка Баришівського району Київської області.
Про це розповів один з бійців ЗСУ, який брав участь в операції: "Ну що, друзі. На годиннику п'ять годин, о дванадцятій ми почали операцію, контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукаші. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом ми вибили звідси ворога".
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