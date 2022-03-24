"Грохнули когось із начальства": в ОП розповіли про новий удар ЗСУ в Чорнобаївці

/ Макс Левін

Збройні сили України завдали чергової вогневої поразки російським окупаційним силам у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що окупантів у Чорнобаївці ЗСУ розбили вже в 10-й раз.

"Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають! Мабуть, ми знову грохнули когось із начальства", - пише він.

Радник глави ОП також повідомив, що незважаючи на новий удар ЗСУ російські війська заводять нові частини в Чорнобаївку.

"Але вже зараз кращі військові експерти світу намагаються зрозуміти - навіщо протягом години після десятої (!!!) удару російське командування продовжувало заводити чергову колону техніки на кращий в Україні курортний аеродром?",- додав Арестович.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України змогли звільнити село Лук'янівка Баришівського району Київської області.

Про це розповів один з бійців ЗСУ, який брав участь в операції: "Ну що, друзі. На годиннику п'ять годин, о дванадцятій ми почали операцію, контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукаші. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом ми вибили звідси ворога".

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