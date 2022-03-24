У ЗСУ стало більше танків, ніж до початку війни: у Forbes пояснили феномен

Захоплена в боях російська техніка / Reuters

На сьогоднішній день Збройні Сили України мають на озброєнні більше число танків, ніж до початку російського військового вторгнення.

В української армії зараз на 43 танки більше, ніж на початку війни, йдеться в матеріалі Forbes.

Як підрахували аналітики, з початку вторгнення росіян в Україну армія російських окупантів втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці.

При цьому ЗСУ все одно залишилися "в плюсі", так як захопили 117 танків ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ході бойових дій ЗСУ неодноразово захоплювали ворожу бронетехніку.

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