ЗСУ перейшли в контрнаступ: йде зачистка від окупантів на Київщині та Запоріжжі

/ УНІАН

Бійці Збройних сил України змогли звільнити село Лук'янівка Баришівського району Київської області.

Про це розповів один з бійців ЗСУ, який брав участь в операції: "Ну що, друзі. На годиннику п'ять годин, о дванадцятій ми почали операцію, контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукаші. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом ми вибили звідси ворога".

За даними, які отримали українські воїни від полоненого противника, в населеному пункті перебувало близько 200 росіян. Частину особового складу ЗСУ знищили, а інші окупанти втекли.

Наші солдати підірвали три танки і дев'ять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали собі в якості трофея. На момент публікації відео також тестувалася працездатність інших танків, які кинули противники.

Він також додав, що контратака в Баришівському районі йде по всій лінії фронту. ЗСУ успішно наступають і в інших селах.

Додамо, що село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області також звільнено від російських загарбників, повідомив голова Малиновської громади Володимир Шиш.

"З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатопіль і до сьогоднішнього дня ворог був і в Малинівці. В даний час йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена", - зазначив Шиш.

За його словами, ситуація в суспільстві критична. Загарбники поставили скрізь блокпости і не пускають нікого в села. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба.

Голова громади додав, що важливо організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли виїхати.

читайте такожОкупанти пішли на прорив: під Києвом ЗСУ врізали по зубах військам РФ

Що відомо про контрудар ЗСУ на Київщині

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України відтіснили російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"Російські сили знаходяться приблизно в 55 км від центру Києва на схід, що на 25-35 км більше, ніж в тому ж місці вчора", - цитує американського чиновника CNN.

За його словами, на північний захід від центру Києва російські сили окопуються і займають оборонні позиції. Зараз вони залишаються в 15-20 кілометрах (9-12 милях) від центру Києва на північний захід.

Читайте ще: