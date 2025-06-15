Прильоти й потужні вибухи: у Мережі дізналися про удар по місцях складання дронів РФ

Місцеві жителі почали публікувати фотографії, імовірно пов'язані з ударом дрона по місту Єлабуга.

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У Татарстані прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Дрони атакували цілі в російському Татарстані

Можливою метою атак було місце складання російських БПЛА

Ударні дрони вранці в неділю, 15 червня, атакували цілі в російському Татарстані. Там було введено режим підвищеної готовності через загрозу атаки безпілотників.

Тимчасово обмежено польоти в повітряному просторі над аеропортами Казані, Нижньокамська та Іжевська. Місцеві жителі почали публікувати фотографії, імовірно пов'язані з ударом дрона по місту Єлабуга, повідомляє Astra.

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Можливою метою атаки могла стати особлива економічна зона Алабуга, де, за інформацією ЗМІ, здійснюється складання російських БПЛА. Ці дані наразі уточнюються.

/ Главред

Раніше в цьому районі вже повідомлялося про можливу загрозу атак безпілотників.

На тлі введеного режиму в Татарстані зафіксовано перебої з мобільним інтернетом, про що заявила глава прес-служби керівника республіки Лілія Галімова, повідомляє evening-kazan.

Згідно з інформацією з порталу Downdetector, з 3:00 ранку користувачі почали масово повідомляти про збої в роботі мобільного зв'язку та інтернету, особливо в Казані, Нижньокамську і Єлабузі. Люди скаржаться на відсутність сигналу, проблеми з підключенням і повільне завантаження сторінок.

Аналогічна ситуація вже спостерігалася 14 червня, коли абоненти трьох великих російських операторів також зіткнулися з нестабільним зв'язком і труднощами при підключенні до інтернету.

Дивіться відео - у РФ дрони вдарили по важливих цілях:

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Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Що відомо про дрони "Гербера" "Гербера" – російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Корпус "Гербери" виготовлений з пінопласту, що робить його легким і відносно дешевим у виробництві. Внутрішні компоненти дрона розміщені в корпусі з фанери. Така конструкція дозволяє знизити витрати на виробництво і спростити процес складання. Корпус з пінопласту забезпечує дрону невелику вагу, що збільшує його маневреність і дальність польоту. Використання таких матеріалів також робить "Герберу" менш помітною для радарів, пише Вікіпедія.

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