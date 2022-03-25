ЗСУ перейшли в контрнаступ: Данілов назвав ключові напрямки удару

/ Макс Левін

Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на позиції російських окупантів на деяких напрямках.

Вже звільнені населені пункти Київської області, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.

Він підкреслив, що завдяки зусиллям ЗСУ ситуація на фронті стабілізувалася.

"На сьогоднішній на деяких напрямках ми переходимо в контрнаступ. Причому це контрнаступ абсолютно продуктивно. Ми знищуємо і є на сьогоднішній день звільнені населені пункти на території Київської області. Є на сьогоднішній день чітке розуміння, що відбувається в Харківській області", - заявив Данілов.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над раніше захопленим Херсоном, повідомив високопоставлений чиновник Пентагону.

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні і вибивають російських окупантів.

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