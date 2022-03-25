Рашистів вибивають з Херсона: у Пентагоні розкрили напрямок удару ЗСУ

/ Макс Левін

Російські окупаційні війська більше не мають повного контролю над раніше захопленим Херсоном.

Як пише The New York Times, про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону.

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні і вибивають російських окупантів.

"Це суперечить оприлюдненій у п'ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем", - пише видання.

Відзначається, що будь-який успіх України в поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів по захопленню контролю над українським узбережжям Чорного моря і південним портом Одеси, заявили представники оборони.

Втрата Херсона також поставить під загрозу воюючі в сусідньому Миколаєві російські війська, додав представник Пентагону.

Що кажуть У Генштабі

Звернемо увагу, що за даними Генштабу, на Таврійському напрямку проведено заходи щодо ізоляції залізничної станції Херсон.

Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому місті Херсон городяни знову вийшли на мирну акцію протесту, у відповідь російські окупанти використали гранати зі сльозогінним газом, щоб розігнати їх.

Коли дим від гранат розвіявся, частина протестувальників херсонців повернулася на площу.

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