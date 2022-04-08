ЗСУ потужно "вломили" окупантам на Донбасі: спалили 9 танків і 2 "вертушки" РФ

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За добу п'ятниці, 8 квітня, в зоні проведення ООС Збройні сили України відбили 7 атак російських окупантів.

При цьому знищена 21 одиниця військової техніки, збиті два вертольоти і крилата ракета, повідомили у прес-центрі штабу.

"Протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога... українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника", - сказано у вечірньому зведенні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти і одну крилату ракету ворога.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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